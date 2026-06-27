Vorfreude in Glehn auf die Grundschul-Weltmeisterschaft am 10. Juli In Glehn findet am 10. Juli die Grundschul-Weltmeisterschaft statt. von Norbert Jurczyk / SV Glehn · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Riesige Vorfreude: Nur noch zwei Wochen bis zur Grundschul-WM – Foto: Norbert Jurczyk / SV Glehn

Die Vorfreude auf den 10. Juli ist in Fußball-Glehn ist förmlich spürbar und mit den Händen zu greifen: Parallel zur aktuell in den USA, Kanada und Mexiko laufenden FIFA-Veranstaltung ermitteln am übernächsten Freitag rund 140 Grundschülerinnen und –schüler der Gemeinschaftsgrundschule ihren eigenen „Weltmeister“ und wetteifern dabei ihren großen Vorbildern nach.

Seit 2008 existiert schon dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen der Schule, ihrem Förderverein und dem SV Glehn, das alle zwei Jahre zeitgleich mit den „großen“ Welt- und Europameisterschaften neu aufgelegt und in 2026 zum neunten Mal ausgetragen wird. Bereits ab dem frühen Nachmittag schon dürfte der Glehner Sportplatz in ein buntes Fahnenmeer getaucht sein, wenn ab 17.00 Uhr in insgesamt 30 Spielen vier Mädchen- und acht Jungenteams um die große Trophäe kämpfen. Die Teams repräsentieren ihre Länder und kämpfen um den WM-Titel Zuvor hatte schon im Mai Schulleiterin Kathrin Beyer zusammen mit dem SV-Vorsitzenden Norbert Jurczyk in einer großen Zeremonie auf dem Schulhof die Nationen den einzelnen Klassen zugelost. So bestand ausreichend Zeit für die sportliche Vorbereitung, die die zwölf Nationaltrainerinnen und –trainer mit ihren Auswahlen oftmals auf dem Fußballplatz verbrachten. Aber auch an der „Fanbase“ wurde kräftig gearbeitet, Trikots liebevoll gestaltet und Fahnen gebastelt. Und im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes der Veranstaltung erfuhren die Grundschulkinder im Sachunterricht selbstverständlich viel Wissenswertes über ihr zugelostes Land.