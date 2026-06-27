Vorfreude in Glehn auf die Grundschul-Weltmeisterschaft am 10. Juli

Die Vorfreude auf den 10. Juli ist in Fußball-Glehn ist förmlich spürbar und mit den Händen zu greifen: Parallel zur aktuell in den USA, Kanada und Mexiko laufenden FIFA-Veranstaltung ermitteln am übernächsten Freitag rund 140 Grundschülerinnen und –schüler der Gemeinschaftsgrundschule ihren eigenen „Weltmeister“ und wetteifern dabei ihren großen Vorbildern nach.
Seit 2008 existiert schon dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen der Schule, ihrem Förderverein und dem SV Glehn, das alle zwei Jahre zeitgleich mit den „großen“ Welt- und Europameisterschaften neu aufgelegt und in 2026 zum neunten Mal ausgetragen wird. Bereits ab dem frühen Nachmittag schon dürfte der Glehner Sportplatz in ein buntes Fahnenmeer getaucht sein, wenn ab 17.00 Uhr in insgesamt 30 Spielen vier Mädchen- und acht Jungenteams um die große Trophäe kämpfen.
Zuvor hatte schon im Mai Schulleiterin Kathrin Beyer zusammen mit dem SV-Vorsitzenden Norbert Jurczyk in einer großen Zeremonie auf dem Schulhof die Nationen den einzelnen Klassen zugelost. So bestand ausreichend Zeit für die sportliche Vorbereitung, die die zwölf Nationaltrainerinnen und –trainer mit ihren Auswahlen oftmals auf dem Fußballplatz verbrachten. Aber auch an der „Fanbase“ wurde kräftig gearbeitet, Trikots liebevoll gestaltet und Fahnen gebastelt. Und im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes der Veranstaltung erfuhren die Grundschulkinder im Sachunterricht selbstverständlich viel Wissenswertes über ihr zugelostes Land.
„Die Eltern in Glehn sind einfach großartig fußballverrückt“, sagt Jurczyk, der sich über eine zusätzliche Bevölkerung des ohnehin schon gut aufgelasteten Sportplatzes durch „Trainingslager“ der Nationalteams freute: „Da wurden schon Test-Länderspiele ausgetragen und Taktiken entwickelt, wie man die vermeintlichen Favoriten zu Fall bringen kann“, sagt Jurczyk, der wie bei allen Veranstaltungen zuvor mit dem SV Glehn für die Organisation des Spielbetriebs der WM verantwortlich ist. Der Förderverein sorgt dabei mit seinen vielen engagierten Helferinnen und Helfern aus der Elternschaft für das kulinarische Rahmenprogramm und stiftet die Pokale und Medaillen für alle Teilnehmer.
Da alle Jahrgangsstufen im Wettbewerb gegeneinander antreten, liegen die Favoritenrollen naturgemäß bei den vierten Klassen, die bei der Glehner WM von Deutschland (Mädchen) sowie der Niederlande und Argentinien (beide Jungen) repräsentiert werden. Aber auch den Drittklässlern (Japan/Mädchen) und Frankreich/England bei den beiden Jungenteams werden Außenseiterchancen eingeräumt. Dafür, dass auch die jüngeren Mannschaften eine Chance auf den Turniersieg haben, sorgt ein entsprechender Spielplan und verschiedene Nachteilsausgleiche, beispielsweise ein älterer Torwart oder eine höhere Spieleranzahl für die beiden jüngeren Jahrgangsstufen.