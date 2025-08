Vorfreude in Bad König nach guter Vorbereitung

Die SG Bad König/Zell mit Robin Zeltner (rechts), hier im Duell mit Altheims Diyar Altan, emfängt Aufsteiger Brensbach. Foto: Guido Schiek

Odenwaldkreis. Der Ball rollt wieder: Die Kreisoberliga startet am Wochenende in die neue Spielzeit. Zum allerersten Mal dabei ist die SSV Brensbach, die die SG Bad König/Zell erwartet. Die Favoriten Hassia Dieburg und der TSV Höchst treffen gleich am ersten Spieltag aufeinander.

In Bad König treibt die Vorfreude auf die neue Spielzeit schon Blüten. Der neue Spielertrainer Tobias Back, der bislang den VfR Würzberg anleitete, bestritt in Wald-Michelbach das Sommer-Trainingslager, wo die Kurstädter trotz schwerer Beine gegen Gruppenligist SG Wald-Michelbach antraten. Nach 0:1 kamen die Kurstädter mit dem Ausgleich zurück. Kurz vor Schluss markieren die Bergsträßer das 2:1: „Es war eine sehr gute Vorbereitung". Viele junge Spieler aus der A-Jugend und ein hoch motiviertes Team der Vorsaison überzeugen mit hoher Trainingsbeteiligung und bereiteten Tobias Back einen guten Einstand.

Voller Optimismus geht der ehemalige Hessenligaspieler in diese KOL-Runde: „Noch brauchen wir einige Zeit für die Feinabstimmung. Ich habe auch Routinier Sercan Sezek als Abräumer vor der Abwehr fest installiert. Ihm gilt mein Vertrauen. Bei mir ist er gesetzt", kündigt Back die erste Personalentscheidung an. Überzeugt war Back auch von Nachwuchskicker Kai Rodemich, der starke Testspiele bestritt. „Die Mannschaft bringt eine sehr gute Einstellung mit", sagt der Trainer, der mit Marinco Panov ein Gespann bildet. Und mit Marco Reppe, Stephan Geist und den Studniarek-Brüdern verfügt die SG über mehrere überragende Fußballer in allen Mannschaftsteilen. Das Ziel sei ganz klar der Klassenerhalt, weil Bad König auch einen kleinen Umbruch mit den A-Jugendlichen initiiere, wo die Integration des Nachwuchses vordringlich sei.