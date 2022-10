Vorfreude beim ETB – Pokalknaller gegen RWE am Dienstag Niederrheinpokal: Im noch ausstehenden letzten Achtelfinal-Spiel empfängt der ETB Schwarz-Weiß Essen den Stadtrivalen Rot-Weiss Essen.

Am Dienstagabend ist es endlich soweit, dann stehen sich der ETB Schwarz-Weiß Essen und Rot-Weiss Essen im Achtelfinale des Niederrheinpokals am Uhlenkrug gegenüber. Das Derby zwischen beiden Teams steht immer im Interesse der Essener Fußballfans und dementsprechend erwarten beide Vereine eine gute Zuschauerresonanz. Die Schwarz-Weißen wollen natürlich versuchen, für eine Riesenüberraschung im Pokal zu sorgen.

Rot-Weiss Essen geht natürlich als klarer Favorit in das Spiel am Dienstag, da sie als Drittligist zwei Klassen höher als die Schwarz-Weißen spielen und sich nach einem schwächeren Saisonstart nun endgültig gefangen haben. Am Wochenende konnten die „Schwatten“ und die „Roten“ ihre Meisterschaftsspiele gewinnen und somit noch einmal Selbstvertrauen für das bevorstehende Pokalspiel tanken.

ETB-Coach Damian Apfeld sagt zum Pokalderby: „Wir freuen uns sehr auf die Partie gegen RWE. Wir alle brennen auf das Spiel und haben da mega Bock drauf. Zum Glück können wir mit einem Sieg im Rücken in das Derby gehen. Wir müssen am Dienstag die größtmögliche Bereitschaft an den Tag legen und uns komplett dagegenstemmen. Wir versuchen trotzdem im Offensivbereich gefährlich zu sein und Torchancen zu kreieren. Es kann natürlich in unserer Defensive nicht alles wegverteidigt werden, aber wir wollen so wenig Chancen wie möglich zulassen. Wir brauchen natürlich auch Matchglück und einen bärenstarken Keeper im Tor. Mein Team wird versuchen, dass die Null solange wie möglich steht. Wir werden uns etwas überlegen, damit wir eine gewisse Kompaktheit gegen den Ball bekommen, aber trotzdem noch in der Lage sind, vorne Akzente zu setzen.“

Verletzungsbedingt müssen die Schwarz-Weißen auf Kamil Poznanski, Nico Haiduk, Clinton Williams, Labinot Kryeziu und Emre Kilav verzichten.