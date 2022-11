Vorfreude aufs Spitzenspiel! Hoher Sieg gegen Haselünne

Unsere erste Mannschaft setzt ihre überzeugende Hinrundenbilanz fort und kann auch den Haselünner SV klar mit 5:1 schlagen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war es Finn Wilbers, der einen Rechtsschuss gegen die Laufrichrung des Torwarts platziert im Tor unterbringen konnte. Auf der anderen Seite parierte Torhüter Olli Krüssel zwei Chancen der Haselünner stark. Die Gäste kamen stärker aus der Pause und erzielten ein Tor aus dem Getümmel, das aufgrund einer schwer erkennbaren Abseitsposition nicht zählte. Im Gegenzug bekamen wir einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, den Johannes Krieger wieder einmal sicher verwandeln konnte - die Vorentscheidung. Denn danach konnten ein starker Alex Maue und erneut Johannes Krieger mit jeweils einem Doppelpack den nächsten Sieg unter Dach und Fach bringen.

Am kommenden Wochenende steht das nächste Highlight bevor: Wir treten im Spitzenspiel gegen den SV Bad Bentheim an. Die Bentheimer grüßen ungeschlagen von der Tabellenspitze und dominieren die Liga. Ganz nebenbei hat unser Gegner auch den SV Holthausen Biene aus dem Pokal geschossen, die ja ihrerseits auch keine ganz schwache Saison in der Landesliga spielen. Dennoch sind wir überzeugt, dass wir auch gegen dieses Topteam nicht chancenlos wird und bereiten uns ab heute intensiv vor.