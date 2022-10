Vorfreude aufs Rems-Murr-Duell ist ungebrochen Schwächelnder Fußball-Landesligist aus Oppenweiler erwartet den SV Breuningsweiler.

Den Verdacht, sein Team könnte sich nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ein wenig hängen lassen, will Stephen Perri bereits im Keim ersticken. Der Coach des Fußball-Landesligisten SG Oppenweiler-Strümpfelbach, der mit Daniel Funk einen gleichberechtigten Partner an seiner Seite hat, betont mit Blick auf die Tage nach dem 1:3 bei Germania Bietigheim: „Wir haben gut trainiert.“ Dies soll sich am Sonntag möglichst auch mal wieder in einem Erfolgserlebnis niederschlagen, wenn der SV Breuningsweiler um 15 Uhr zum Rems-Murr-Duell im Rohrbachtal erwartet wird. Die Trauben hängen allerdings auch gegen den Sechsten recht hoch.

Aus den ersten drei Saisonspielen hatte der Aufsteiger aus Oppenweiler sieben Zähler geholt. Es schien fast so zu sein, als wolle die SGOS der Konkurrenz auch eine Etage höher das Fürchten leeren. In diesem Takt ging’s allerdings nicht weiter, im Gegenteil: Aus den vergangenen sieben Partien kamen mit dem 2:1 im Nachbarschaftsduell gegen Allmersbach am 11. September nur noch drei Punkte dazu, auf diesen Dreier folgten zuletzt vier zum Teil deftige Schlappen am Stück – 1:5 in Satteldorf, 1:3 in Neckarrems, 2:6 gegen Crailsheim und 1:3 in Bietigheim.

„Wir waren uns darüber im Klaren, dass die Landesliga eine große Herausforderung ist“, sagt Perri. Diese realistische Selbsteinschätzung verhindert nun, dass die Enttäuschung in ein Motivationsloch führt: „Wir freuen uns nach wie vor auf die vor uns liegenden Kräftemessen.“ Zum Beispiel auf das gegen Breuningsweiler am Sonntag, auch wenn sich in der Personalsituation wenig geändert hat. Maximilian Sacher und Patrik Koch kehren zurück, dafür fehlen diese Woche nun Fabian Friz und Fabrice Liepold.

