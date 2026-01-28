Vorfreude aufs Hallenmasters steigt RPS-Oberliga: Reaktionen auf die Auslosung von Fried · Heute, 17:14 Uhr · 0 Leser

Am Dienstagabend wurden in der Levo-Bank-Zentrale in Lebach die beiden Gruppen für das Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes, das am kommenden Sonntag ab 13.00 Uhr in der Saarbrücker Saarlandhalle ausgetragen wird, ausgelost. Somit steht nun auch der Vorrunden-Spielplan fest.

Drei RPS-Oberligisten, vier Schröder-Saarlandligisten und ein Verbandsligist haben sich für das Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes am kommenden Sonntag qualifiziert. Nach der Gruppenauslosung vom Dienstag steht nun auch der Spielplan für die beiden Vorrunden-Gruppen fest. In Gruppe A sind mit dem SV Auersmacher und dem FV Eppelborn gleich zwei RPS-Oberligisten vertreten, während der FV Diefflen in Gruppe B anscheinend die leichtere Gruppe erwischt hat. Der Titelverteidiger SVA eröffnet die Gruppenphase um 13 Uhr mit dem ersten Spiel des Tages gegen die SpVgg. Quierschied und trifft in seinem zweiten Gruppenspiel um 14.20 Uhr auf die Sportfreunde Köllerbach. Das letzte Spiel der Gruppe A bestreiten um 16 Uhr dann die beiden favorisierten Oberligisten. Eppelborn eröffnet seine Gruppenspiele mit der Begegnung gegen die Sportfreunde um 13.20 Uhr und trifft dann um 14.40 Uhr in seinem zweiten Vorrunden-Spiel auf die SpVgg.. FVE-Trainer Jan Berger analysierte die Auslosung wie folgt: "Es ist jetzt nicht die leichtere Gruppe, vor allem mit Titelverteidiger SV Auersmacher als letztem Gegner. Wir versuchen, ins Halbfinale zu kommen. Wir haben in der Qualifikation ja einen Endspurt eingelegt, hatten nach drei Wochen ja noch keinen Punkt. Wir sind also im Flow. Wir sind froh, dass wir dabei sind, die Gruppe macht Spaß und Laune. Da wird in jedem Spiel Feuer drin sein. Wir können uns wegen der Tabellensituation in der Oberliga nicht aufs Masters konzentrieren. Wir müssen da diese Woche noch den Spagat schaffen, aber ab Freitag werden wir uns dann voll mit der Halle beschäftigen"

Für den SVA kommentierte Team-Manager Stefan Hoffmann die Auslosung: "Wir wurden bei unserem eigenen turnier ja nur Vierter, manchmal ist so ein kleiner Dämpfer vielleicht ja ganz hilfreich, zumal wir ja schon qualifiziert waren, das hatte also keine Auswirkung. Vielleicht hat das eine positive Wirkung. Wir konnten uns in den Turnieren, die wir gewonnen haben, zu den Finalspielen hin immer steigern. wir hoffen auf diesen Effekt nun auch am Sonntag, wo wir den vermeintlich schwersten Vorrundengegner am Schluss haben. Einige von uns haben das Masters ja schon öfters gespielt, wir kennen die Abläufe, wissen im Umfeld, was wann zu tun ist. Die Atmosphäre wird wieder emotional sein, das wissen wir. Wir haben sicher wieder eine tolle Unterstützung, das war im vorigen Jahr ja herausragend. Wir haben alle dabei, mussten ja schon in der Quali manchen Spieler draußen lassen, beim Masters wollen alle dabei sein. Der Langzeitverletzte Luca Bauer wird auf jeden Fall fehlen". In der Gruppe B trifft der FV Diefflen zunächst um 14 Uhr auf den Außenseiter SG Lebach-Landsweiler, ehe es um 15.20 Uhr in einem Lokalderby gegen den FV 09 Schwalbach geht. Zum Abschluss steht dann um 16.40 Uhr noch das Duell gegen Vorjahresfinalist FSV Jägersburg an, mit dem dann auch die Gruppenphase beendet wird.