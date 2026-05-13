Vorfreude auf Mönchengladbach wächst

– Foto: Manni Hermes

Gut eine Woche vor dem Freundschaftsspiel zwischen dem SC Spelle-Venhaus und Borussia Mönchengladbach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Beim Oberligisten wächst die Vorfreude auf das Jubiläumsspiel zum 80-jährigen Bestehen – auch weil die Delegation des Bundesligisten bei ihrem Besuch offenbar einen positiven Eindruck hinterließ.

Dass Borussia Mönchengladbach die Partie längst nicht nur als Pflichttermin betrachtet, wurde beim Besuch der Vereinsvertreter in Spelle deutlich. „Die waren gut zufrieden und von den Möglichkeiten hier angetan“, erklärte SCSV-Geschäftsführer Jürgen Wesenberg nach den organisatorischen Gesprächen. Noch deutlicher formulierte es Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte: „Die Borussen haben Bock auf Spelle.“

Auch der Bundesligist selbst unterstreicht den besonderen Charakter der Begegnung. Auf der Vereinshomepage kündigte Borussia nicht nur das Spiel im Emsland, sondern auch den anschließenden Test in Anrath an. Sportchef Rouven Schröder betonte dabei vor allem die Bedeutung der Anhänger: „Es ist uns wichtig, unseren Fans nahe zu sein und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Mannschaft vor der Sommerpause noch einmal live zu erleben.“