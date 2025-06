Vorfreude auf die 15-Uhr-Derbys: SV Dietersheim bejubelte „historischen“ Meistertitel

Bis zum allerletzten Spieltag musste der SV Dietersheim hart um den Meistertitel in der A-Klasse 5 kämpfen. „Aber wenn ich ein richtig guter Regisseur wäre, dann hätte ich das Drehbuch genau so geschrieben“, sagte SVD-Coach Christopher Schindler hinterher.

Dietersheim – Das „Finalspiel“ gegen den SV Vötting II konnte der Dietersheimer Trainer – trotz aller Anspannung – genießen. Noch viel mehr genossen habe der 37-jährige Spielertrainer nach eigener Aussage jedoch die herausragende Stimmung nach dem Abpfiff der Partie, die sein Team souverän mit 5:0 für sich entschieden hatte: „Wir sind uns alle in den Armen gelegen und haben ordentlich mit unseren Fans gefeiert“, erzählt Schindler. So begaben sich die A-Klassen-Champions auf eine eineinhalbstündige Traktorfahrt durch die gesamte Region. „Da war das komplette Dorf auf der Straße, und wir wurden von allen Seiten bejubelt. Das war wirklich das absolute Highlight“, jubelte der Meister-Macher und frisch gekürte Torschützenkönig, der nach einigen Aufstiegen als Spieler nun auch als Trainer in den Genuss eines Titelgewinns kam.

Mit Teamgeist und individueller Klasse zum Erfolg

Angesichts der vielen starken Kicker in beiden Dietersheimer Mannschaften habe er diesen Triumph dabei bereits vor Saisonbeginn für möglich gehalten. Letztendlich sei der Erfolg jedoch ein Produkt aus „Zusammenhalt, hoher Trainingsbeteiligung und der individuellen Klasse eines jeden Einzelnen“ gewesen, wobei er insbesondere vor seiner Defensive den Hut ziehen muss. In der abgelaufenen Punkterunde kassierte seine Elf nämlich die wenigsten Gegentreffer der gesamten Liga (23 Tore). Widmen möchte Schindler den Titel dem SVD-Vorsitzenden Mario Spoljaric: „Er ist immer für alle da und mit Leidenschaft bei der Sache.“

Der Vereinschef selbst kann die Freude über den Aufstieg derweil kaum in Worte fassen: „Das ist einfach historisch.“ Denn kurz vor der Verpflichtung von Schindler vor etwas mehr als eineinhalb Jahren sei der zu diesem Zeitpunkt akut abstiegsbedrohte A-Klassist regelrecht „am Boden“ gewesen. „Er hat es dann innerhalb von wenigen Monaten geschafft, eine Einheit zu formen. Das ist sein Verdienst“, lobte Spoljaric seinen Teamchef, der den SV Dietersheim nun erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisklasse geführt hat.

Auf einen Gegner freut man sich in Dietersheim ganz besonders

Für die kommende Spielzeit gibt der 55-Jährige deshalb vorerst den Klassenerhalt als Ziel aus, immerhin müsse man sich erst mal in der Liga etablieren. Allzu große Veränderungen im sehr familiären Kader schließe er jedoch aus: „Wir würden nur gerne zwei bis drei junge Spieler verpflichten und dadurch langsam den Umbruch vorantreiben“, sagte der Sportliche Leiter. Dabei fiebere er bereits jetzt dem einen oder anderen Kleisklassen-Match entgegen. „Besonders freuen wir uns aber auf das Derby um 15 Uhr.“ Nach wiederholten Aufeinandertreffen mit der Echinger Zweiten, die typischerweise um 13 Uhr angepfiffen wurden, kommt es nun nämlich zum direkten Duell mit der Ersten Mannschaft des TSV Eching.