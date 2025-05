Vorfreude auf den großen Pokalabend

Es ist das Highlight der Saison und gleichzeitig die große Chance auf den Sprung in den DFB-Pokal: Am Samstag, den 24. Mai 2025, um 18:00 Uhr empfängt der BSV Schwarz-Weiß Rehden den Ligakonkurrenten Atlas Delmenhorst zum Endspiel im Niedersachsenpokal der Amateure – und das im eigenen Stadion. Die Rehdener Waldsportstätten werden zur Pokalarena.

Schon jetzt ist die Vorfreude spürbar – bei Mannschaft, Verantwortlichen und Fans. „Wir freuen uns riesig, das Endspiel des NFV-Pokals wieder in Rehden austragen zu dürfen“, erklärt Cheftrainer Kristian Arambasic. „Jetzt brauchen wir unsere Fans, um gemeinsam diesen letzten großen Schritt zu gehen!“ Die Bedeutung der Partie ist enorm: Der Sieger qualifiziert sich für die erste Runde im DFB-Pokal – samt überregionaler Bühne und finanzieller Perspektiven.

Der Vorverkauf für das große Saisonfinale startet am Mittwoch, 14. Mai. Karten sind an zwei Verkaufsstellen erhältlich: im BSV-Vereinsheim bei Katja (Mittwoch bis Samstag von 16:00 bis 20:00 Uhr) sowie im Steuerbüro Schilling & Partner in Diepholz zu den jeweiligen Mittagsöffnungszeiten.

Wichtig: Dauerkarten besitzen keine Gültigkeit für das Finale. Wer das Spiel live im Stadion verfolgen möchte, benötigt ein separates Ticket. Die Preise sind moderat: