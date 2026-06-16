Vorfreude auf den FC St. Pauli: Sommerfahrplan vom Regionalligisten

Die fußballfreie Zeit geht am Babelsberger Park zu Ende, und die Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit in den kommenden Wochen ist groß. Am Donnerstag, den 18. Juni, steht der offizielle Trainingsauftakt an. Mit dabei sein werden viele neue Gesichter und spannende Neuzugänge, die sich erstmals gemeinsam auf dem Platz präsentieren. Dieses erste Treffen markiert den Startschuss für eine intensive Vorbereitungsphase, in der die konditionellen und taktischen Fundamente für die neue Spielzeit gelegt werden sollen.

Erste Prüfungen in Beelitz und Halle

Das erste Testspiel der Vorbereitung bestreitet der SV Babelsberg 03 am Samstag, den 27. Juni. Der Gegner bei dieser Heimpartie ist mit dem 1. FC Magdeburg II ein namhafter Kontrahent, wobei das Spiel in Beelitz ausgetragen wird und die genaue Uhrzeit noch folgt. Nur wenige Tage später, am Freitag, den 3. Juli, steht die erste Auswärtsaufgabe an. Um 18:30 Uhr gastiert die Mannschaft beim VfL Halle 96. Gespielt wird im Stadion am Zoo in der Geschwister-Scholl-Straße 24 in Halle. Es folgt ein weiteres Spiel, denn bereits am darauffolgenden Samstag, den 4. Juli, reist das Team zum FC Eilenburg, wo ein weiteres Testspiel ansteht; die Anstoßzeit wird hierfür noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Geheimtest und das große Highlight zur Saisoneröffnung

Ein besonderer Charakter kommt der Begegnung am Mittwoch, den 8. Juli, zu. Dann empfangen die Filmstädter die Zweitvertretung vom Hamburger SV. Dieses Heimspiel wird allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, die Uhrzeit ist noch offen. Das emotionale und sportliche Highlight des Sommers folgt am Samstag, den 11. Juli. Zur offiziellen Saisoneröffnung gastiert der FC St. Pauli in Babelsberg. Der Anstoß gegen den Klub aus Hamburg erfolgt um 15:30 Uhr und verspricht eine ganz besondere Kulisse für die Fans und die Equipe.

Der finale Schliff vor dem scharfen Start

Die letzte feste Station im Sommerfahrplan vor dem Ligastart führt die Babelsberger nach Niedersachsen. Am Samstag, den 18. Juli, tritt der SV Babelsberg 03 um 14 Uhr auswärts gegen die U23 von Eintracht Braunschweig an. Austragungsort ist das Stadion NLZ im Kennelweg 5 in Braunschweig. Dieses Spiel dient als finale Generalprobe, bevor es in der Regionalliga Nordost wieder um Punkte geht. Der 1. Spieltag der neuen Saison ist für das Wochenende vom Freitag, den 24. Juli, bis Sonntag, den 26. Juli, angesetzt.