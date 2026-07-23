Vorfreude auf den Ex-Verein: Tobi Steer und die "Spiele" gegen den SVE

2025 noch die Schaltzentrale im Erlbacher Mittelfeld, mittlerweile bei der "Spiele": Tobias Steer – Foto: Roland Wagner

Der SV Erlbach tritt am Freitagabend zum Auswärtsspiel bei der SpVgg Landshut an – für die Erlbacher wird es das zweite Bayernliga-Spiel der noch jungen Saison, nachdem man den Auftakt gegen Hankofen-Hailing mit 3:0 für sich entschied. Nun wartet mit dem ambitionieren Aufsteiger aus Landshut die nächste Herausforderung.

Die SpVgg ist nach elf Jahren Landesliga-Zugehörigkeit in die Bayernliga zurückgekehrt und startete mit einem 2:1-Erfolg bei SV Kirchanschöring furios in die neue Spielzeit. Den Siegtreffer erzielte in der 90. Minute per Foulelfmeter Mittelfeldspieler Tobias Steer, ein Spieler, der in Erlbach noch bestens in Erinnerung ist.

Wiedersehen mit Tobias Steer

Steer trug in der Saison 2024/25 das Trikot des SV Erlbach und hinterließ trotz nur einer Spielzeit einen bleibenden Eindruck: 28 Einsätze, 6 Tore und eine Spielweise, die ihn schnell zum Publikumsliebling machte. Nun trifft er mit viel Vorfreude auf seinen ehemaligen Verein. „Wir als SpVgg Landshut und ich persönlich freuen uns natürlich sehr auf das Spiel am Freitag. Zum einem, weil mit Erlbach ein Top Gegner für das erste Bayernliga Heimspiel nach langer Zeit nach Landshut kommt. Zum anderen, weil ich persönlich natürlich auf meinen alten Verein und viele Freunde treffe.", so Steer, der weiter meint: "Das Jahr in Erlbach war für mich ein ganz besonderes und die Verbundenheit zum SVE wird immer bestehen bleiben. Wir haben natürlich durch den Sieg und unsere top Leistung in Kirchanschöring Selbstvertrauen getankt. Dennoch wissen wir, dass wir am Freitag noch eine Schippe drauflegen müssen, denn Erlbach kommt als Favorit und wird uns definitiv alles abverlangen. Nichtsdestotrotz wollen wir daheim punkten. Die Vorfreude ist groß und wir hoffen auf eine große Zuschauerkulisse.“