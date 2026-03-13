Vorfreude auf das erste Heimspiel: Schwefingen empfängt Salzbergen

Die Ausgangslage für die Gastgeber ist vielversprechend. In der Tabelle der Bezirksliga rangieren die SF Schwefingenderzeit mit 33 Punkten aus 18 Spielen auf dem dritten Platz. Nur der SV Union Lohne (42 Punkte) und der ASV Altenlingen (38 Punkte) stehen aktuell noch vor Schwefingen.

Nach zwei Auswärtspartien freut sich Trainer Daniel Vehring besonders auf die Rückkehr vor die eigenen Zuschauer.

Dahinter lauern mit jeweils 32 Punkten die SG Freren und der VfL Weiße Elf Nordhorn, sodass Schwefingen den Platz in der Spitzengruppe unbedingt verteidigen möchte.

„Ich freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt nach zwei Auswärtsspielen wieder zu Hause spielen können. Das erste Spiel im neuen Jahr Zuhause, wo ich sehr davon überzeugt bin, dass da auch die Platzverhältnisse besser sind.“

Vor allem die Atmosphäre im eigenen Stadion spielt für Vehring eine wichtige Rolle.

„Es macht viel mehr Spaß, zu Hause vor unseren Leuten zu spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Das macht es natürlich dann nochmal schöner mit zwei Siegen im Gepäck.“

Respekt vor einem unangenehmen Gegner

Mit Alemannia Salzbergen wartet jedoch ein Gegner, den der Schwefinger Trainer keinesfalls unterschätzt. Die Gäste stehen aktuell mit 18 Punkten aus 17 Spielen auf Rang 13 der Tabelle, gelten aber als gefährliche Mannschaft.

„Salzbergen ist eine Mannschaft, die immer gefährlich ist – auch ein großer Verein mit vielen eigenen Leuten, ein paar individuell guten Spielern, die uns schon häufig das Leben schwer gemacht haben.“

Gerade deshalb ist für Schwefingen klar, dass es eine konzentrierte Leistung braucht.

Ziel: Die Auswärtssiege vergolden

Mit zwei Erfolgen im Rücken möchte Schwefingen nun auch vor heimischer Kulisse nachlegen.

„Da wollen wir idealerweise natürlich die drei Punkte zu Hause halten. Wir werden alles dran setzen, um die Auswärtssiege erst mal richtig zu vergolden.“

Dabei muss das Trainerteam allerdings erneut auf die Personalsituation schauen.

„Wir wissen aber um die Schwere der Aufgabe und müssen natürlich auch mal wieder schauen, wen wir zur Verfügung haben, weil der eine oder andere ausfällt. Da müssen wir so ein bisschen vielleicht was verändern.“

Große Vorfreude trotz personeller Fragezeichen

Trotz möglicher Veränderungen blickt Vehring optimistisch auf die Partie. Die Trainingsleistungen und die Einstellung der Mannschaft stimmen ihn zuversichtlich.

„Ich bin mir aber überhaupt nicht bange drum, weil die Jungs auch gut trainiert haben, auch die Einwechselspieler gut da waren und die einfach mit voller Freude und Optimismus, aber natürlich auch mit viel Respekt vor Salzbergen in dieses Spiel gehen.“

Am Ende überwiegt vor allem eines: die Vorfreude auf das Heimspiel.

„Der Spaß an dem Heimspiel, der überwiegt einfach. Die Vorfreude darauf ist einfach riesengroß.“

Damit ist die Zielrichtung klar: Die SF Schwefingen wollen den Heimvorteil nutzen, um ihre Position in der Spitzengruppe der Liga weiter zu festigen.