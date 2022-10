Vorfall vom 23.10.2022

Die Verantwortlichen des FC Neukirchen-Vluyn konnten Dienstagabend eine Videosequenz sichten, die durch eine installierte Kamera am Zaun aufgenommen wurde: Danach sieht der

FC Neukirchen-Vluyn seine Position bestätigt, dass den Verein weder eine Schuld noch die Verantwortung an den Vorgängen hat und widerspricht der Darstellung des GSV Moers, vor allem den Aussagen des Trainers Warmann. Der FC Neukirchen-Vluyn hält sich aber mit öffentlichen Schuldzuweisungen zurück und überlasst die Bewertung der Situation dem Staffelleiter bzw. den zuständigen Gremien. Die Ursache des Tumults und die verwickelten Personen ( Spieler des GSV und Zuschauer ) sind auf jeden Fall recht eindeutig zu erkennen und stehen in keinem Zusammenhang mit dem FC Neukirchen-Vluyn. Der Tumult wurde durch den Einsatz von Ordnern/Offiziellen und Trainern des Vereins und Spielern des GSV innerhalb von ca. 20-25 Sekunden beendet. Die beteiligten Zuschauer wurden im Anschluss von den Verantwortlichen der Anlage verwiesen.

Das Video wurde dem Staffelleiter zugeschickt, damit dieser den Vorfall bewerten kann. Marcus Remark 2. Vorsitzender FC Neukirchen-Vluyn