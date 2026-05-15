Vorerst letztes Balingen-Duell

Yasin Zor (am Ball) bestreitet am Samstag sein letztes Spiel für den FCA. – Foto: Foto Pfeifer

Seit 18 Jahren treffen der FC-Astoria Walldorf und die TSG Balingen in relativ regelmäßigen Abständen aufeinander. Kommende Saison muss das Duell, das am Samstag um 14 Uhr am Rande der Schwäbischen Alb zum vorerst letzten Mal steigt, aber pausieren.

Balingen steht unlängst als Absteiger fest, Walldorf hat dafür schon vor Wochen seine 13. Saison hintereinander seit dem Aufstieg 2014 in Deutschlands vierthöchster Spielklasse gebucht. Von Platz elf bis 14 ist zum Abschluss noch alles drin, weshalb sich ein Dreier sehr lohnen könnte.

Wie zuletzt, gilt es aber auch am letzten Spieltag reihenweise verletzte Spieler zu ersetzen. Einer, der quasi immer auf dem Feld stand, freut sich auf die Zeit nach dem finalen Gastspiel. "Jetzt reicht es ganz ehrlich", schmunzelte Emilian Lässig nach dem vergangenen Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers und pustete tief durch, "gegen Ende wurde es wirklich hart mit den vielen Verletzten."