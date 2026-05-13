Vorentscheidungen in der Kreisliga A: Wo die Korken knallen könnten

– Foto: Kurt Botsch

Während der TSV Ilshofen II bereits als Meister feststeht, spitzt sich die Lage in den anderen Staffeln im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall zu. In der Kreisliga A1 und A4 könnten am Sonntag die Entscheidungen fallen, während in der A2 die Mathematik eine vorzeitige Feier noch verhindert.

Der TSV Ilshofen II hat das Ziel in der Kreisliga A3 bereits vorzeitig erreicht. Mit 39 Punkten aus 16 Partien ist die Mannschaft bei noch zwei ausstehenden Spielen für die Konkurrenz nicht mehr einzuholen. Da die Verfolger aus Steinbach-Comburg und Sulzdorf rechnerisch höchstens 38 Zähler erreichen können, ist der Titelkampf in dieser Staffel bereits vor dem 20. Spieltag beendet, was dem Team ein entspanntes Saisonfinale ermöglicht.

In der Kreisliga A1 steht der FSV Waiblingen II unmittelbar vor dem großen Triumph. Das Team führt das Tableau mit 51 Punkten an und könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen den 1. FC Hohenacker auf 54 Zähler erhöhen. Sollten die direkten Verfolger vom TV Weiler/Rems und dem SSV Steinach-Reichenbach ihre Begegnungen gleichzeitig verlieren, wäre die Meisterschaft perfekt. In dieser Konstellation könnten beide Konkurrenten die Punktzahl von Waiblingen II in den verbleibenden Spielen mathematisch nicht mehr übertreffen.

Die Mathematik bremst die Euphorie

Obwohl der FC Welzheim in der Kreisliga A2 mit 59 Punkten eine dominante Rolle spielt, bleibt die offizielle Entscheidung am kommenden Wochenende aus. Selbst bei einem eigenen Erfolg gegen den FC Viktoria Backnang und gleichzeitigen Niederlagen der Verfolger aus Steinbach und Kleinaspach verhindert die Theorie eine vorzeitige Feier. Die Spvgg Kleinaspach könnte in diesem Szenario durch ihre noch offenen Partien rechnerisch auf 62 Punkte gleichziehen. Da bei Punktgleichheit das Torverhältnis entscheidet und sich noch erheblich verändern könnte, bleibt die Meisterschaft in der A2 formal noch offen.

Abhängigkeit von fremden Plätzen

Für die SpVgg Gammesfeld in der Kreisliga A4 ist der kommende Sonntag mit großer Ungewissheit verbunden. Die Meisterschaft kann hier nur fallen, wenn der FC Matzenbach sowohl im Nachholspiel am heutigen Mittwoch als auch in der Sonntagspartie patzt. Gleichzeitig muss Gammesfeld seine eigene Pflichtaufgabe gegen Honhardt siegreich gestalten, um auf 44 Punkte zu klettern. Die Hoffnungen der Gammesfelder hängen somit an den Ergebnissen auf den anderen Plätzen.