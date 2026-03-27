Vorentscheidungen im Westen? FSV Babelsberg 74 unter Zugzwang Landesklasse West: Während der Spitzenreiter in Schenkenberg gastiert, spitzt sich der Kampf im Tabellenkeller zu. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michel Grabowski

An diesem Wochenende steht in der Landesklasse West der wegweisende 20. Spieltag auf dem Programm. In einer Phase der Saison, in der jeder Fehler über Aufstiegsträume oder den bitteren Gang in die untere Klasse entscheiden kann, gibt es eine Reihe von Duellen, die sowohl an der Tabellenspitze als auch am Ende des Tableaus für klare Verhältnisse sorgen könnten. Professionalität trifft hier auf die ungeschminkte Leidenschaft des regionalen Sports.

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Der Spieltag beginnt mit einem existenziellen Duell im Tabellenkeller. Der SV Blau-Gelb Falkensee belegt mit 18 Punkten den zwölften Rang, während Chemie Premnitz mit 11 Punkten als Schlusslicht bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Das Hinspiel zwischen beiden Kontrahenten endete mit einem 1:1-Unentschieden. Für Premnitz ist ein Auswärtssieg zwingend erforderlich, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren.

In Nauen trifft der Tabellendritte (39 Punkte) auf den Achten aus Golm (29 Punkte). Die Gastgeber stellen mit 47 erzielten Treffern eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Dass dieses Aufeinandertreffen Spektakel verspricht, zeigte bereits das erste Duell der Saison, welches in einem torreichen 3:3-Remis gipfelte. Nauen benötigt den Dreier, um punktetechnisch mit dem Tabellenzweiten Brieselang Schritt zu halten.

Wittenberge empfängt als Tabellensiebter (29 Punkte) den SSV Einheit Perleberg. Die Gäste aus Perleberg rangieren derzeit mit 17 Punkten auf dem 13. Platz, haben jedoch mit erst 18 absolvierten Partien noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz auf dem Konto. Veritas wird die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel korrigieren wollen, während Perleberg jeden Zähler benötigt, um sich weiter von den direkten Abstiegsplätzen zu distanzieren.

Ein echtes Verfolgerduell findet in Brieselang statt. Der Tabellenzweite (39 Punkte) fordert den viertplatzierten Pankower SV (37 Punkte) heraus. Brieselang verfügt mit einer Tordifferenz von +40 über die statistisch beeindruckendsten Werte der Liga. Pankow sinnt auf Revanche für die 0:2-Heimpleite aus dem Hinspiel. Für beide Teams ist ein Erfolg in diesem Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um die Aufstiegsplätze von zentraler Bedeutung.

Morgen, 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH

Im Mittelfeld der Tabelle empfängt der Pritzwalker FHV (22 Punkte, Platz 9) die SG Saarmund (19 Punkte, Platz 10). Pritzwalk konnte das Hinspiel in Saarmund deutlich mit 3:1 für sich entscheiden. Saarmund wiederum muss punkten, um den Vorsprung von nur einem Zähler auf die gefährdete Zone nicht zu verspielen und die Tabellennachbarn aus Michendorf und Falkensee auf Distanz zu halten.

Der Spitzenreiter ist beim Tabellenfünften gefordert. Der FSV Babelsberg 74 führt das Tableau mit 43 Punkten an, trifft nun aber auf die defensivstarken Schenkenberger (33 Punkte), die bisher erst 13 Gegentreffer zugelassen haben. Das knappe 1:0 für Babelsberg im Hinspiel deutet auf eine erneut taktisch geprägte Partie hin. Ein Punktverlust der Babelsberger könnte das Rennen um die Meisterschaft für die Verfolger wieder weit öffnen.

Morgen, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf SV Babelsberg 03 Babelsberg II 15:00 PUSH

In Michendorf begegnen sich zwei Mannschaften in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Abstiegsrängen. Die Gastgeber (18 Punkte, Platz 11) empfangen die Reserve von Babelsberg 03, die mit 15 Punkten auf dem 14. Rang steht. Das Hinspiel gewannen die Babelsberger in einer knappen Begegnung mit 3:2. Michendorf will diesen Patzer wettmachen, um sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren.

Morgen, 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg Borussia Bra FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00 PUSH