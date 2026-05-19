Vorentscheidung vor 1.980 Fans! Reifere "Schwaben" drehen's beim SVK

"Es ist alles noch drin. Und wir sind auswärtsstark", beschwörte SVK-Stadionsprecher Manni Straßer förmlich die knapp 2.000 Zuschauer und seine "Anschöringer" nach 90 intensiven Hinspielminuten! Und klar: der Elfmetertreffer in Minute 84 macht es nun nochmal so richtig spannend für den SV Kirchanschöring gegen eine im Hinspiel super-reife Mannschaft aus Augsburg! Doch auch der großen Heimkulisse ist klar: das wird richtig richtig schwer für die tapferen Südost-Oberbayern.
Es war der perfekte Start für den SVK! Doch dabei blieb's nicht. Denn mit zunehmender Spieldauer zeigte Schwaben Augsburg immer deutlicher, wer hier von beiden Teams die klassenhöhere Mannschaft ist. Mit wirklich druckvollem, selbstbewusstem Ballbesitzfußball "lullte" Schwaben den Gegner immer stärker ein. Marc Sodji drückte ab, Keeper Egon Weber ließ nach vorne abprallen und Joker Maxi Heiß, der bereits in Minute 11 den angeschlagenen Benedikt Krug ersetzen musste, vollstreckte den Abpraller zum 1:1 (21.).
Es war ein richtig gutes Fußballspiel, das nun aber immer deutlicher auf Seiten der Gäste kippte! Der Treffer zum 1:2 mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs war mit viel Wohlwollen vielleicht noch als "bitter" zu bezeichnen, denn Achitpol Keereerom versenkte nach Zuspiel von Dennis Ruisinger und erneutem Weber-Abpraller nach seitlich-vorne (45.+1). Aber danach dominierten die Gäste und Kirchanschöring wurde förmlich eingeschnürt. "Hat sehr viel Spaß gemacht! Wir gehen verdient in Rückstand, aber das 0:1 war auch ein Hallo-Wach für uns! Danach hatten wir deutlich Kontrolle übers Spiel", merkte TSV-Coach Matthias Ostrzolek an.
In Durchgang zwei dominierte Schwaben Augsburg dann komplett. Dem SVK fiel immer weniger Konstruktives ein, und "Schwaben" übte volle Kontrolle aus. Die Konsequenz: Maxi Heiß traf ziemlich freistehend nach einer della Schiava-Flanke zum 1:3 (68.). Und gegen den eingewechselten Mark Radoki rettete Luca Obirei auf der Torlinie (81.)! Es wäre die hochverdiente Krönung einer souveränen "Schwaben"-Halbzeit gewesen! Doch beinahe im Gegenzug hielt ein Schwabe gegen Sammy Schwarz im Strafraum den Fuß drüber. Eine doch strittige Elfmeterentscheidung. Und der SVK nutzte die seltene Chance im zweiten Durchgang und verkürzte - ausgerechnet - durch Obirei, der Sekunden vorher noch das 1:4 verhindert hatte (84.).
In der Nachspielzeit scheiterte dann noch Keereerom erneut am Gästetreffer Nummer 4! Das jetzt knappe Resultat nach 90 Minuten... es schmeichelte den Kirchanschöringern förmlich! "Wenn wir das 1:4 machen, wäre das Spiel gelaufen gewesen", stimmte dann auch Ostrzolek ein. Aber so wird's doch nochmal spannend. Es sind noch 90 Minuten zu gehen im Rückspiel am Freitag! "Die ersten 20 Minuten sind gelaufen, wie wir's uns gewünscht hatten. Besonders in der zweiten Halbzeit war aber Schwaben überlegen", bekrätigte Thomas Leberfinger nach seinem letzten Heimspiel für Kirchanschöring. "Mit dem 1:3 wurd's für uns noch schwerer. Aber das 2:3 hat uns nochmal Leben eingehaucht. Es ist noch was möglich für uns in Augsburg."