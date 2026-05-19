Vorentscheidung vor 1.980 Fans! Reifere "Schwaben" drehen's beim SVK Regionalliga-Relegation - Hinspiel: Trotz frühem Rückstand ziehen die deutlich reiferen Augsburger die Partie auf ihre Seite +++ 2:3 per Foulelfmeter macht's doch nochmal spannend vorm Rückspiel von Sebastian Ziegert · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julien Christ / sportfotografi

"Es ist alles noch drin. Und wir sind auswärtsstark", beschwörte SVK-Stadionsprecher Manni Straßer förmlich die knapp 2.000 Zuschauer und seine "Anschöringer" nach 90 intensiven Hinspielminuten! Und klar: der Elfmetertreffer in Minute 84 macht es nun nochmal so richtig spannend für den SV Kirchanschöring gegen eine im Hinspiel super-reife Mannschaft aus Augsburg! Doch auch der großen Heimkulisse ist klar: das wird richtig richtig schwer für die tapferen Südost-Oberbayern.

Heute, 19:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV Schwaben Augsburg Schw. Augsb. 2 3 Abpfiff Super-schwungvoll startete der SV Kirchanschöring in sein Spiel des Jahrzehnts gegen den arrivierten Regionalligisten. Und beinahe hätte es in Minute 4 bereits gescheppert, als Manuel Omelanowsky eine Flanke von rechts wunderschön per Kopf versenkte. Allerdings aus klarer Abseitsstellung (4.). Und trotzdem stand's wenig später 1:0. Weil "Anschöring" bissig und frech blieb und nach Vorlage von David Rosenstätter erneut Omelanowsky im Zentrum parat stand, diesmal halb im Fallen, per präzisem Abschluss flach rechts ins Eck (21.). Der perfekte Start, doch dann dominiert Augsburg total!

Es war der perfekte Start für den SVK! Doch dabei blieb's nicht. Denn mit zunehmender Spieldauer zeigte Schwaben Augsburg immer deutlicher, wer hier von beiden Teams die klassenhöhere Mannschaft ist. Mit wirklich druckvollem, selbstbewusstem Ballbesitzfußball "lullte" Schwaben den Gegner immer stärker ein. Marc Sodji drückte ab, Keeper Egon Weber ließ nach vorne abprallen und Joker Maxi Heiß, der bereits in Minute 11 den angeschlagenen Benedikt Krug ersetzen musste, vollstreckte den Abpraller zum 1:1 (21.).



Es war ein richtig gutes Fußballspiel, das nun aber immer deutlicher auf Seiten der Gäste kippte! Der Treffer zum 1:2 mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs war mit viel Wohlwollen vielleicht noch als "bitter" zu bezeichnen, denn Achitpol Keereerom versenkte nach Zuspiel von Dennis Ruisinger und erneutem Weber-Abpraller nach seitlich-vorne (45.+1). Aber danach dominierten die Gäste und Kirchanschöring wurde förmlich eingeschnürt. "Hat sehr viel Spaß gemacht! Wir gehen verdient in Rückstand, aber das 0:1 war auch ein Hallo-Wach für uns! Danach hatten wir deutlich Kontrolle übers Spiel", merkte TSV-Coach Matthias Ostrzolek an.



