"Vorentscheidung" schon nach 30 Minuten - Mühlen schlägt Schüttorf

Benjamin Willenbrink brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung, ehe Peter Sieve nur wenig später auf 2:0 erhöhte (10.). Nach dem frühen Doppelschlag legte Leonard Westermann in der 20. Minute das 3:0 nach.

Auch Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate sprach die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft deutlich an. „Wir haben wieder die Anfangsphase verpennt und dann ist es schwer bis unmöglich, gegen so einen Gegner nochmal ranzukommen“, sagte er. Besonders die ersten 30 Minuten seien „ganz schlecht“ gewesen.

„Wir sind direkt gut in die Partie gekommen. Mit der frühen Führung haben wir schon nach 20 Minuten 3:0 geführt und natürlich war das schon eine Art Vorentscheidung“, erklärte Mühlens Trainer Andreas Hinrichs nach dem Spiel. Seine Mannschaft sei im letzten Drittel „sehr, sehr zielstrebig“ gewesen und habe die Chancen „gut genutzt“.

Kurz vor der Pause erhöhte Peter Sieve mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 (45.). Hinrichs sprach spätestens zu diesem Zeitpunkt von „fast einer Art Vorentscheidung“. Nach dem Seitenwechsel nahm Mühlen etwas Tempo raus und ließ den Ball häufiger durch die eigenen Reihen laufen. Trotzdem blieben die Gäste gefährlich, ehe Schüttorf nach einem Konter durch Helge Pollmann auf 1:4 verkürzte (64.).

Große Vennekate zeigte sich trotz der Niederlage kämpferisch: „Das ist enttäuschend, trotzdem geht der Kopf jetzt wieder hoch.“ Mit Blick auf die letzten Saisonspiele kündigte der Co-Trainer an, dass man die Saison „bestmöglich ins Ziel bringen“ wolle. Gleichzeitig vergab der Schüttorfer Glückwünsche an den Gegner für den "hochverdienten Sieg."

Hinrichs hingegen freute sich über „ein sehr gutes Auswärtsspiel“ mit „spielerisch vielen guten Elementen“. Zudem sei wichtig gewesen, „die Spannung aufrechtzuerhalten über das spielfreie Pfingstwochenende“.

Mühlen machte also erneut seine Hausaufgaben und bleibt im Rennen um die Titelvergabe. Hinrichs betonte, dass man weiter auf sich selbst schauen wolle und am Ende schaue, wofür es reicht.