Vorentscheidung naht: FSV 63 Luckenwalde II vor dem Titel

– Foto: Luis Grün

Der 29. Spieltag der Landesliga Süd verspricht Spannung pur und möglicherweise wegweisende Entscheidungen. Der FSV 63 Luckenwalde II führt die Tabelle mit 70 Punkten an – bei noch zwei ausstehenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger rückt die Meisterschaft in greifbare Nähe. Wichtig zu wissen: Da der FC Lauchhammer und der SV Grün-Weiß Lübben ihren Rückzug in die Landesklasse für die Saison 2026/2027 gemeldet haben und in Verbindung mit dem Rückzug des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf aus der Brandenburgliga wird es in der Landesliga Süd keinen sportlichen Absteiger geben.

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Morgen, 19:30 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 19:30 PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde II, Tabellenführer mit 70 Punkten aus 28 Spielen, empfängt die SG Phönix Wildau 95, die als Zwölfter mit 28 Zählern antritt. Im Hinspiel setzte sich Luckenwalde bereits mit 1:0 durch. Ein Sieg am Samstagabend könnte die Meisterschaft für Luckenwalde II endgültig besiegeln – die Spannung in der Landesliga Süd Brandon erreicht damit ihren vorläufigen Höhepunkt.

Der 1. FC Guben empfängt den VfB 1921 Krieschow II. Guben steht als Zweiter mit 64 Punkten unter Zugzwang – nur ein Sieg hält die theoretischen Titelchancen am Leben. Krieschow ist Vierter mit ebenfalls 56 Punkten und unterlag Guben im Hinspiel mit 2:3. Beide Teams werden alles in die Waagschale werfen.

Grün-Weiß Lübben empfängt den FV Erkner 1920. Lübben steht nach 27 Spielen auf Platz 15 mit sieben Punkten, Erkner belegt Rang 13 mit 28 Zählern aus 28 Spielen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Begegnung unterstreicht. Erkner wird versuchen, an dieses Resultat anzuknüpfen und Punkte mitzunehmen.

Eisenhüttenstadt empfängt als Achter mit 37 Punkten den SV Frankonia Wernsdorf 1919, der auf Rang elf mit 29 Zählern steht. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Eisenhüttenstadt wird vor heimischem Publikum auf den ersten Sieg in dieser Direktbegegnung drängen, Wernsdorf möchte abermals Punkte aus Eisenhüttenstadt entführen.

FC Lauchhammer empfängt den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Lauchhammer steht als Sechzehnter mit lediglich sechs Punkten aus 28 Spielen am Tabellenende, Brieske/Senftenberg ist Siebter mit 40 Zählern. Im Hinspiel gewann Brieske/Senftenberg deutlich mit 5:1. Da Lauchhammer seinen Rückzug in die Landesklasse für die kommende Saison bereits gemeldet hat, geht es für die Gastgeber in den verbleibenden Partien nur noch um die sportliche Ehre.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SV Victoria Seelow Seelow 15:00 PUSH

SV Döbern als Neunter mit 35 Punkten empfängt den SV Victoria Seelow, der als Dritter mit 64 Zählern im Titelrennen mitmischt. Im Hinspiel gewann Seelow mit 7:1 – ein deutliches Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse klar aufzeigte. Seelow braucht jeden Punkt, um noch in den Titelkampf eingreifen zu können. Döbern wird sich nach dem beeindruckenden 5:1-Heimsieg gegen Brieske/Senftenberg im letzten Spieltag mit breiter Brust in diese Partie begeben.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH

SV Wacker 09 Ströbitz als Fünfter mit 56 Punkten empfängt den VfB Hohenleipisch 1912, der auf Rang sechs mit 53 Zählern steht. Im Hinspiel setzte sich Hohenleipisch mit 3:2 durch. Wacker gewann zuletzt stark bei Seelow mit 3:1 und ist in bestechender Form. Hohenleipisch unterlag im letzten Spiel dem 1. FC Guben mit 3:5, wird aber alles daransetzen, auswärts zu punkten.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin SG Großziethen Großziethen 15:00 PUSH