 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Vorentscheidung möglich: Schulzendorf auf Meisterkurs

Landesklasse Ost: 29. Spieltag: Titelkampf, Tabellenendspurt und Absteiger im Blick

von LS · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernd Pflughöft

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LK Ost Brandenburg
FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord

In der Landesklasse Ost steht am morgigen Samstag der 29. Spieltag auf dem Programm – und er könnte historisch werden. Spitzenreiter SG Schulzendorf 1931 (70 Punkte) tritt auswärts beim SV Grün-Weiß Union Bestensee an, während der 1. FC Frankfurt II (69 Punkte) zuhause gegen SV Germania 90 Schöneiche II spielt. Gewinnt Schulzendorf und Frankfurt II verliert gleichzeitig, ist die Meisterschaft vorzeitig entschieden. Gewinnen beide, bleibt ein Punkt Vorsprung für Schulzendorf – mit dem letzten Spieltag als Finale.

Zudem ist die Absteigerfrage in dieser Liga von besonderer Brisanz: Aus den Landesklassen haben der SV Germania Peickwitz und der FK Hansa Wittstock 1919 ihren Rückzug in die Kreisoberligen gemeldet. In Verbindung mit dem Rückzug von Petershagen-Eggersdorf aus der Brandenburgliga steigen nach aktuellem Stand vier weitere Mannschaften aus den Landesklassen in die Kreisoberligen ab. Wer diese vier Plätze belegt, wird sich in den verbleibenden zwei Spielen entscheiden.

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Morgen, 12:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
12:30
FSV Union Fürstenwalde II (Rang 10, 37 Punkte) empfängt den Breesener SV Guben Nord (Rang 4, 52 Punkte). Guben Nord hat zuletzt eine unerwartete 0:2-Heimniederlage gegen Admira hinnehmen müssen und will diese Schlappe in Fürstenwalde korrigieren. Das Hinspiel gewann Fürstenwalde mit 3:1 – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Gastgeber Guben Nord durchaus Paroli bieten können. Fürstenwalde steht auf Rang zehn und kämpft um eine möglichst gute Ausgangsposition zum Saisonabschluss. Guben Nord dagegen muss dringend zurück in die Erfolgsspur, will es Rang drei noch einmal angreifen.
Morgen, 12:30 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
12:30live
Das Heimspiel des Tabellenzweiten ist das brisanteste Spiel des Tages – zumindest aus Frankfurter Sicht. Der 1. FC Frankfurt (Oder) II (Rang 2, 69 Punkte) empfängt den SV Germania 90 Schöneiche II (Rang 5, 49 Punkte) und steht unter maximalem Druck: Nur ein Sieg hält die Titelchance am Leben. Schöneiche II ist gut in Form, hat zuletzt mit einem 5:2 in Großbeeren überzeugt und reist keineswegs als Statist nach Frankfurt. Im Hinspiel gewann Frankfurt mit 2:0 – doch das gibt für die Rückrunde keine Garantie. Frankfurt muss von der ersten Minute an hellwach sein und darf sich keinen einzigen Ausrutscher erlauben.
Morgen, 14:00 Uhr
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
14:00
Teltower FV 1913 (Rang 3, 53 Punkte) empfängt den SV Blau-Weiss Markendorf (Rang 8, 41 Punkte). Teltow hat sich nach dem deutlichen 6:1 gegen Briesen auf Rang drei vorgearbeitet und will diese Position am vorletzten Spieltag verteidigen. Markendorf kommt nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen Königs Wusterhausen ebenfalls mit Rückenwind. Im Hinspiel gewann Teltow knapp mit 3:2 – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Teltow den Heimvorteil nutzen will.
Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
15:00
Das mit Abstand bedeutendste Spiel des Tages: SG Schulzendorf 1931 (Rang 1, 70 Punkte) tritt beim SV Grün-Weiß Union Bestensee (Rang 7, 42 Punkte) an. Schulzendorf weiß: Ein Sieg – und ein gleichzeitiger Frankfurter Punktverlust – bedeutet die Meisterschaft. Doch auch ein Sieg allein erhöht den Druck auf Frankfurt II weiter. Im Hinspiel dominierte Schulzendorf mit 7:1 – eine klare Botschaft an die gesamte Liga. Bestensee steht auf Rang sieben und hat zuletzt beim 2:4 gegen Frankfurt II eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Gastgeber werden dennoch alles daransetzen, Schulzendorf das Leben schwer zu machen. Der Spitzenreiter trägt die Bürde des Favoriten – und die Chance auf den Titel.
Morgen, 15:00 Uhr
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
15:00
FSV Admira 2016 (Rang 14, 15 Punkte) empfängt das Schlusslicht MSV Zossen 07 (Rang 16, 9 Punkte). Beide Mannschaften stehen am unteren Ende der Tabelle und sind mit Blick auf die vier Abstiegsplätze in dieser Liga in einer schwierigen Lage. Das Hinspiel gewann Zossen überraschend mit 5:2 – doch Admira hat zuletzt mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Guben Nord gezeigt, dass die Mannschaft für Überraschungen gut ist. Es ist ein Duell zweier Mannschaften am Ende der Tabelle, bei dem beide Seiten Punkte dringend gebrauchen können.
Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
15:00
Dahlewitz (Rang 9, 40 Punkte) empfängt den FV Blau-Weiß 90 Briesen (Rang 11, 37 Punkte). Dahlewitz hat sich nach dem 3:2-Sieg in Zossen auf Rang neun vorgearbeitet und will diese Position weiter festigen. Briesen steht auf Rang elf mit 37 Punkten – drei Zähler weniger. Im Hinspiel gewann Briesen knapp mit 2:1. Dahlewitz wird den Heimvorteil nutzen wollen, Briesen kommt nach dem 1:6 gegen Teltow mit Erklärungsbedarf. Ein Heimsieg für Dahlewitz wäre ein wichtiger Schritt zum gelungenen Saisonabschluss.
Morgen, 15:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
15:00
Königs Wusterhausen (Rang 13, 22 Punkte) empfängt den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (Rang 15, 12 Punkte). Mit Blick auf die vier Abstiegsplätze in der Landesklasse Ost ist diese Partie von besonderer Bedeutung für beide Klubs. Königs Wusterhausen hat mit 22 Punkten zehn Zähler Vorsprung auf Dynamo und ist auf Rang 13 in einer deutlich komfortableren Lage. Im Hinspiel gewann Königs Wusterhausen knapp mit 4:3. Dynamo hat in 28 Spielen nur drei Siege geholt und ein Remis – die verbleibenden Spiele werden zeigen, ob die Mannschaft noch etwas daran ändern kann.
Morgen, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
15:00
Wünsdorf (Rang 6, 47 Punkte) empfängt Großbeeren (Rang 12, 34 Punkte). Wünsdorf hat nach dem 3:3 in Eisenhüttenstadt zwei Punkte liegen lassen und will im Heimspiel wieder in die Erfolgsspur. Großbeeren steht auf Rang zwölf und braucht ebenfalls Punkte, um den Abstand nach unten zu wahren. Das Hinspiel endete 2:2 – ein Ergebnis, das zeigt, wie eng diese Begegnung sein kann. Wünsdorf ist der Favorit und wird mit dem Heimvorteil alles daransetzen, die drei Punkte in Wünsdorf zu behalten.

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