Vorentscheidung möglich: Schulzendorf auf Meisterkurs

Morgen, 12:30 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II Breesener SV Guben Nord Guben Nord 12:30 PUSH

FSV Union Fürstenwalde II (Rang 10, 37 Punkte) empfängt den Breesener SV Guben Nord (Rang 4, 52 Punkte). Guben Nord hat zuletzt eine unerwartete 0:2-Heimniederlage gegen Admira hinnehmen müssen und will diese Schlappe in Fürstenwalde korrigieren. Das Hinspiel gewann Fürstenwalde mit 3:1 – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Gastgeber Guben Nord durchaus Paroli bieten können. Fürstenwalde steht auf Rang zehn und kämpft um eine möglichst gute Ausgangsposition zum Saisonabschluss. Guben Nord dagegen muss dringend zurück in die Erfolgsspur, will es Rang drei noch einmal angreifen.

Morgen, 12:30 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) 1.FC Frankf. II SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. II 12:30 live PUSH Das Heimspiel des Tabellenzweiten ist das brisanteste Spiel des Tages – zumindest aus Frankfurter Sicht. Der 1. FC Frankfurt (Oder) II (Rang 2, 69 Punkte) empfängt den SV Germania 90 Schöneiche II (Rang 5, 49 Punkte) und steht unter maximalem Druck: Nur ein Sieg hält die Titelchance am Leben. Schöneiche II ist gut in Form, hat zuletzt mit einem 5:2 in Großbeeren überzeugt und reist keineswegs als Statist nach Frankfurt. Im Hinspiel gewann Frankfurt mit 2:0 – doch das gibt für die Rückrunde keine Garantie. Frankfurt muss von der ersten Minute an hellwach sein und darf sich keinen einzigen Ausrutscher erlauben.

Morgen, 14:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf 14:00 PUSH Teltower FV 1913 (Rang 3, 53 Punkte) empfängt den SV Blau-Weiss Markendorf (Rang 8, 41 Punkte). Teltow hat sich nach dem deutlichen 6:1 gegen Briesen auf Rang drei vorgearbeitet und will diese Position am vorletzten Spieltag verteidigen. Markendorf kommt nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen Königs Wusterhausen ebenfalls mit Rückenwind. Im Hinspiel gewann Teltow knapp mit 3:2 – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Teltow den Heimvorteil nutzen will.

Morgen, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 15:00 PUSH Das mit Abstand bedeutendste Spiel des Tages: SG Schulzendorf 1931 (Rang 1, 70 Punkte) tritt beim SV Grün-Weiß Union Bestensee (Rang 7, 42 Punkte) an. Schulzendorf weiß: Ein Sieg – und ein gleichzeitiger Frankfurter Punktverlust – bedeutet die Meisterschaft. Doch auch ein Sieg allein erhöht den Druck auf Frankfurt II weiter. Im Hinspiel dominierte Schulzendorf mit 7:1 – eine klare Botschaft an die gesamte Liga. Bestensee steht auf Rang sieben und hat zuletzt beim 2:4 gegen Frankfurt II eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Gastgeber werden dennoch alles daransetzen, Schulzendorf das Leben schwer zu machen. Der Spitzenreiter trägt die Bürde des Favoriten – und die Chance auf den Titel.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira MSV Zossen 07 MSV Zossen 15:00 PUSH FSV Admira 2016 (Rang 14, 15 Punkte) empfängt das Schlusslicht MSV Zossen 07 (Rang 16, 9 Punkte). Beide Mannschaften stehen am unteren Ende der Tabelle und sind mit Blick auf die vier Abstiegsplätze in dieser Liga in einer schwierigen Lage. Das Hinspiel gewann Zossen überraschend mit 5:2 – doch Admira hat zuletzt mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Guben Nord gezeigt, dass die Mannschaft für Überraschungen gut ist. Es ist ein Duell zweier Mannschaften am Ende der Tabelle, bei dem beide Seiten Punkte dringend gebrauchen können.

Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß 15:00 PUSH Dahlewitz (Rang 9, 40 Punkte) empfängt den FV Blau-Weiß 90 Briesen (Rang 11, 37 Punkte). Dahlewitz hat sich nach dem 3:2-Sieg in Zossen auf Rang neun vorgearbeitet und will diese Position weiter festigen. Briesen steht auf Rang elf mit 37 Punkten – drei Zähler weniger. Im Hinspiel gewann Briesen knapp mit 2:1. Dahlewitz wird den Heimvorteil nutzen wollen, Briesen kommt nach dem 1:6 gegen Teltow mit Erklärungsbedarf. Ein Heimsieg für Dahlewitz wäre ein wichtiger Schritt zum gelungenen Saisonabschluss.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo 15:00 PUSH Königs Wusterhausen (Rang 13, 22 Punkte) empfängt den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (Rang 15, 12 Punkte). Mit Blick auf die vier Abstiegsplätze in der Landesklasse Ost ist diese Partie von besonderer Bedeutung für beide Klubs. Königs Wusterhausen hat mit 22 Punkten zehn Zähler Vorsprung auf Dynamo und ist auf Rang 13 in einer deutlich komfortableren Lage. Im Hinspiel gewann Königs Wusterhausen knapp mit 4:3. Dynamo hat in 28 Spielen nur drei Siege geholt und ein Remis – die verbleibenden Spiele werden zeigen, ob die Mannschaft noch etwas daran ändern kann.