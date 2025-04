Vorentscheidung in der Regionalliga Bayern? Gashi lässt Buchbach und Schweinfurt jubeln

Der TSV Buchbach gewinnt das Spitzenspiel in der Regionalliga Bayern gegen Würzburger Kickers und macht den 1. FC Schweinfurt so fast schon zum Meister.

So., 20.04.2025, 16:00 Uhr

Beide Teams präsentierten sich in den vergangenen Wochen stabil und gehören zu den konstantesten Mannschaften der Regionalliga. Mit jeweils zehn Unentschieden auf dem Konto zeigt sich aber auch: Wer heute patzt, lässt schnell wichtige Zähler liegen. Buchbach könnte mit einem Heimsieg nicht nur den Rückstand auf die Kickers egalisieren, sondern sich auch im Kampf um die Top-Platzierungen weiter positionieren. Für Würzburg gilt es hingegen, den direkten Verfolger auf Abstand zu halten und den Druck auf Tabellenführer Schweinfurt aufrechtzuerhalten. Der Abstand zu den Schnüdeln beträgt neun Punkte.

Vorbericht: Buchbach – Der TSV Buchbach trifft als Tabellenfünfter auf den Zweitplatzierten Würzburger Kickers – ein Duell, das vor allem im Rennen um die Spitzenplätze enorme Bedeutung hat. Nur drei Punkte trennen beide Mannschaften in der Tabelle. Während die Kickers mit einem Torverhältnis von 54:33 eine gute Defensivleistung zeigen, überzeugt Buchbach ähnlich wie der Konkurrent durch Offensivdrang. 52 Treffer erzielten die Buchbacher in der laufenden Spielzeit.

Formstärke auf beiden Seiten

Die direkten Konkurrenten gehen mit breiter Brust in die Partie. Die Gastgeber aus Buchbach sind seit sieben Spielen ungeschlagen, auch wenn beim 0:0 gegen Aschaffenburg zuletzt ein Dreier ausblieb. Die Kickers kommen mit ordentlich Rückenwind. Drei Siege in Serie, darunter ein beeindruckender 5:1-Heimerfolg gegen Hankofen-Hailing, sprechen für eine Mannschaft in Topform.