Vorentscheidung in der Landesliga 2 im Radio?

– Foto: Volker Lemm

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!

Das Fan-Votum für das „Spiel der Woche“ am 26. Spieltag fiel denkbar knapp aus: Mit 27 Prozent der Stimmen setzte sich das Landesliga-Duell zwischen Eintracht Verlautenheide und dem FC Hürth gegen das Bezirksliga-Spiel Würselen contra Oidtweiler (20,4 Prozent) durch. Die Erwartungshaltung ist hoch, denn die Partie in Verlautenheide könnte für den Tabellenführer aus Hürth zur entscheidenden Wegmarke der Saison werden.

Da der ärgste Verfolger, Chlodwig Zülpich, an diesem Wochenende spielfrei pausiert, bietet sich für den Spitzenreiter die Gelegenheit: Mit einem Sieg könnte der Vorsprung auf sechs Zähler anwachsen. Ein einfaches Unterfangen wird der Gastauftritt in Verlautenheide jedoch nicht. Bereits in der Hinrunde bewies der Tabellenfünfte seine Qualitäten als Stolperstein für die Favoriten, führte früh und musste sich erst durch einen späten Gegentreffer in den Schlussminuten geschlagen geben.