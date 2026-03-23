Vorentscheidung im Titelrennen? Mitterdorf patzt, Ränkam zieht davon

Spielertrainer Christian Kufner (am Ball) und die SpVgg Mitterdorf gingen zu Hause überraschend leer aus. – Foto: Lisa Schmaderer

Das war ein Spieltag wie gemalt für den FC Ränkam! Während der Primus der Kreisliga Ost einen harterkämpften 3:2-Heimsieg gegen die SG Zandt/Vilzing II feierte – Carlo Roiger erzielte alle drei FC-Tore – patzten die Verfolger SpVgg Mitterdorf und SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Mitterdorf unterlag zu Hause überraschend der SpVgg Eschlkam mit 0:1, während die WiWa in Miltach mit 2:3 den Kürzeren zog. Damit wächst der Ränkamer Vorsprung an der Tabellenspitze auf zehn Punkte an. Ist das schon die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf?!



Der 1. FC Miltach setzte sich am Samstag vor 100 Fans auf heimischem Terrain gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn durch. Bereits in der neunten Spielminute brachte Martin Neumeier die Gastgeber in Front, kurz vor der Halbzeitpause gelang Jakob Pangratz der Ausgleichstreffer (44.), doch Johannes Zollner nutzte die Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1.) um den 1. FC Miltach erneut in Führung zu bringen. Erneut zum Ausgleich schob Florian Fischer in der 79. Minute für die SpVgg ein, jedoch netzte Max Bretzl in der 83. Minute zum Heimdreier für den 1. FC Miltach am vergangenen Samstag ein. Schiedsrichter: Marco Daucher, Robert Frank, Leon Daucher







Mit nur einem Treffer sicherte sich die SpVgg Eschlkam vor 110 Zuschauern am 19. Spieltag den überraschenden Dreier beim Rangzweiten SpVgg Mitterdorf. Bereits in der zwölften Spielminute landete Tim Hammon den Siegestreffer für die Gäste. Schiedsrichter: Robert Multerer, Franz Hutter, Manuel Bartmann







Mit einer klaren Niederlage ging der 1. FC Rötz vor 90 Schaulustigen vom Platz. In der 26. Minute ging der FC Chamerau durch Andreas Maurer in Front, Leon Irrgang versenkte in der 29. Minute durch einen Elfmetertreffer zum 2:0 für die Gäste. Die Hausherren konnten durch Tomas Petracek in der 65. Minute einen Anschlusstreffer erzielen, doch die letzten Minuten nutzten die Gäste erneut zur Chancenverwertung, Dominik Gregori versenkte in der 86. Minute, Leo Luithardt versenkte in der Nachspielzeit (90.+1.) und zu guter Letzt fiel durch Dominik Gregori (90.+2.) das 5:1 für den FC Chamerau. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Emily Fröhlich, Jonah Zollner







Mit einem knappen Heimsieg lieferte Spitzenreiter FC Ränkam seinen 150 Besuchern eine spannende Partie gegen die angereiste SG Zandt/Vilzing II. In der elften Minute brachte Simon Siegl die Gäste in Führung, dann galt es für zehn Minuten in Unterzahl zu kämpfen, Tim Roider von der SG sah die Zeitstrafe (37.). Die Hausherren erzielten in der 40. Minute den Ausgleichstreffer durch Carlo Roiger, der in der zweiten Halbzeit noch zwei Buden nachlegte (48., 65.) und so zum Matchwinner avancierte. In der 69. Minute konnte Levente Raki auf 3:2 verkürzen, weitere Chancen wurden nicht verwertet, was dem FC Ränkam somit den Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Michael Schießl, Lean Kerscher, Laszlo Bedike







Die SG Waldmünchen/Geigant empfing vor 110 Zuschauern die 1. SG Regental am vergangenen Sonntag und sicherte sich in der 64. Minute durch Elias Wolf die Maximalausbeute am 19. Spieltag. Schiedsrichter: Stefan Grau, Franz Bucher, Georg Dietlinger







Die SG Michelsdorf/Cham II holte sich am 19. Spieltag den Dreier zu Gast bei der SG Schönthal-Premeischl vor 120 Schaulustigen. Lukas Perlinger brachte in der zwölften Minute die Gäste in Front, aber der 26. Minute hieß es für die Hausherren in Unterzahl zu kämpfen, Lukas Haase sah die Ampelkarte. In der 87. Minute gelang Timo Ziereis der Ausgleichstreffer für die Hausherren, doch Lukas Perlinger sicherte in der Nachspielzeit die Maximalausbeute (90.+3.) für die SG Michelsdorf/Cham II. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Erich Krumbholz, Tim Sulik







Einen Heimsieg lieferte die SG Schloßberg vor 240 Zuschauern ab. Zu Gast war der FC Untertraubenbach. Bereits in der ersten Spielminute brachte Samuel Burgfeld die Gastgeber in Führung. Durch die Rote Karte für Michael Ketterl gingen die Hausherren in der 53. Minute in Unterzahl und Paul Kurz nutzte den Elfmeter zum Ausgleich. In der 61. Minute versenkte Rene Schulz dann erneut zur Führung für die SG und in der 70. Minute hieß es 3:1 für die Hausherren. Die Nachspielzeit (90.+4.) brachte noch eine Rote Karte für Sebastian Kurz vom FC Untertraubenbach mit sich. Schiedsrichter: Ludwig Held, Patrick Will, Franziska Völkl