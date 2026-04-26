Vorentscheidung im Titelrennen: FCM-Reserve gelingt dicke Überraschung

– Foto: Axel Kammerer

Ist die U23 des 1. FC Magdeburg am Sonntag zum Meistermacher geworden? Mit dem 4:1-Heimerfolg über den zweitplatzierten FC Carl Zeiss Jena (live übertragen auf volksstimme.de) sorgte die FCM-Reserve in der Regionalliga Nordost für eine dicke Überraschung - und lieferte Schützenhilfe für den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig.

"Ich bin jetzt kein Fan davon, Lok Leipzig zu gratulieren, aber natürlich ist das eine Vorentscheidung, da brauchen wir gar nicht drumherum reden", sagte Carl-Zeiss-Kapitän Nils Butzen nach der ernüchternden Niederlage am Mikrofon im Volksstimme-Livestream. "Das Thema kam aber viel mehr von außen als von innen. Wir haben da gar nicht so viel drüber geredet, weil es uns immer wieder auf die Füße gefallen ist. Und heute war das beste Beispiel dafür, dass wir vielleicht noch nicht weit genug sind", ergänzte Butzen.

So niedergeschlagen die Thüringer vom Platz in der Avnet Arena gingen, so zufrieden waren auf der anderen Seite die Magdeburger. "Letzte Woche sind wir schön unter die Räder gekommen und haben Glück gehabt, dass es nicht noch höher ausgefallen ist. Heute haben wir die richtige Antwort gegeben", erklärte FCM-Routinier Robert Leipertz sehr zufrieden. Zumal die Blau-Weißen eine Premiere feiern durften: "Wir haben heute das erste Mal gegen jemanden, der vor uns in der Tabelle steht, gewonnen. Das ist schon außergewöhnlich am 31. Spieltag und macht mich ein bisschen stolz", so Leipertz weiter.

Zunächst aber hatten die knapp 1600 Zuschauer im ersten Durchgang keine Treffer gesehen. Magnus Baars sorgte schließlich mit einem noch abgefälschten Schuss für den Dosenöffner der Gastgeber (59.), doch nach dem schnellen Ausgleich durch Manassé Eshele (66.) war Jena am Drücker. Doch erneut durch Baars setzte der FCM II den Konter zur erneuten Führung (75.). Und wenig später legten der erst Sekunden zuvor eingewechselte Leipertz (80.) und Hector Hink (83.) nach.