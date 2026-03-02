Vorentscheidung im Titelrennen? Die Reaktionen aus der Regionalliga

Ganz bitteres Ding für die Würzburger Kickers im Max-Morlock-Stadion: Der FWK brachte einfach den Ball nicht im Kasten des FCN unter - und kassierte zu allem Überfluß in Überzahl auch noch den entscheidenden Gegentreffer. – Foto: Wolfgang Zink

Der erste Spieltag nach der Winterpause, hat der gleich die Vorentscheidung im Titelrennen gebracht? Der 1. FC Nürnberg II besiegte in Unterzahl die Würzburger Kickers. Einen Tag später verpasste die SpVgg Unterhaching nach der Auftaktpleite gegen die Bayern-Amateure auch in Aubstadt einen Sieg. Heißt im Klartext: Die Nürnberger haben nun neun (auf Unterhaching) bzw. zehn (auf die Kickers) Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Das ist ein sattes Polster! Auch im Tabellenkeller hat sich einiges getan. Der TSV Schwaben Augsburg hat den Kellerkracher bei einer schwachen Viktoria in Aschaffenburg gewonnen. Damit verlassen die "Schwabenritter" zum ersten Mal seit Anfang August (!) das Tabellenende und haben die rote Laterne an Hankofen weitergegeben.

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)"Es war klar, dass wir nach dem Spiel am Dienstag gegen Haching, in dem wir das letzte Korn gelassen haben, ein paar Tage später zu kämpfen haben werden. So war dann auch der Spielverlauf. Das Schöne ist, dass die Jungs cool geblieben und auf ihre Möglichkeiten gewartet haben. Die wenigen Chancen, die wir hatten, haben wir eiskalt ausgenutzt."



Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Ein 0:0 der besseren Sorte. Die Zuschauer sind absolut auf ihre Kosten gekommen. Beide Mannschaften mit einer Vielzahl von Torchancen."

Auf äußerst schwer zu bespielendem Untergrund in Buchbach entwickelte sich ein flottes Match - am Ende allerdings ohne Tore und demzufolge auch ohne Sieger. – Foto: Michael Buchholz





Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Grundsätzlich glaube ich hat jeder gesehen, wie schwer es war, auf diesem Platz Fußball zu spielen. Mit den Bedingungen, die wir hier heute hatten, nehmen wir den Punkt gerne mit. Ich bin stolz auf die Jungs, die gezeigt haben, dass sie in der Vorbereitung einen Schritt nach vorne gemacht haben. In der Vorrunde hätten wir vielleicht so einen Punkt nicht mitgenommen."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Es war wie erwartet ein schweres Kampfspiel. Unterhaching hatte leichte Vorteile in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war`s ausgeglichen, wir haben die Riesenmöglichkeit zum 2:0. Dann kriegen wir aber leider das 1:1, da haben wir einfach zu billig verteidigt. Am Ende ein gerechtes Remis."



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Ich denke, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben auf einem schwer zu bespielenden Platz sehr, sehr guten Fußball gespielt. Wir waren in der ersten Halbzeit drückend überlegen, gehen aber mit dem ersten Torschuss des Gegners in Rückstand. Passiert! Dann laufen wir so ein wenig dem Rückstand hinterher. Mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden, auch wenn`s am Ende nur ein Punkt ist."



Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"In der zweiten Halbzeit ist die Verunsicherung zurückgekommen. Nach dem Gegentor zum 0:1 hat man gemerkt, dass die Mannschaft lange nicht gewonnen hat. Unterm Strich ein verdienter Sieg für den Gegner."

Big Points im Kellerduell für den TSV Schwaben Augsburg (in weiß). – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de





Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Es war ein ausgeglichenes, hart umkämpftes Spiel. In der ersten Halbzeit auch kaum Torchancen auf beiden Seiten. Wir sind besser aus der Pause gekommen und sind glücklich über die drei Punkte. Nach langer Zeit hat sich endlich auch wieder in der Tabelle was getan für uns und das wird den Jungs auch gut tun."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Es war ein sehr intensives Spiel für beide Mannschaften. Die Würzburger hatten die klareren Chancen, die sich nicht genutzt haben. Nach der roten Karte muss ich meiner Mannschaft einfach ein Kompliment machen, wie sie gearbeitet hat. Das Quäntchen Glück gehört dazu, das haben wir heute gehabt.

Club-Coach Andy Wolf sparte nicht mit Lob für seine Mannschaft. – Foto: Wolfgang Zink





Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Wir haben hier dominiert, aber die Entscheidungsfindung im letzten Drittel war nicht gut. Ich glaube schon, dass wir das Spiel für uns hätten entscheiden müssen. Aber wie gesagt, wir waren im letzten Drittel waren wir zu schlampig und es ist sehr, sehr schade, dass wir die Partie nicht gewinnen konnten."



Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Zur Pause hätte es auch Unentschieden stehen können. Nach der Halbzeit haben wir uns sehr viel vorgenommen, aber wie zu dieser Jahreszeit üblich wurde es dann so ein wenig ein wildes Spiel mit viel hohen Bällen. Und dann muss man schon auch sagen: Aktuell ist Bayreuth noch eine Profimannschaft mit anderen Trainingsmöglichkeiten."

Tolle Geschichte: Nach schwerer Verletzung trifft Felix Heim (li.) beim Comeback zum 1:1 für die SpVgg Bayreuth. – Foto: Johannes Traub





Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Mit der Leistung bin ich sehr, sehr zufrieden, mit Ausnahme der Viertelstunde nach dem Gegentor bis zur Halbzeit. Wir waren hier bei einem sehr guten Aufsteiger zu Gast, der nicht umsonst in der Tabelle da oben steht. Die spielen hier mit ihren einfachen Mitteln, aber das machen sie richtig gut.



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein, weil Ansbach übers komplette Spiel gesehen schon die besseren Chancen hatte. Den Punkt nehmen wir jetzt so mit und wir müssen einfach schauen, dass wir Schritt für Schritt da unten rauskommen." Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Nach einer schwierigen Anfangsphase hatten wir dann die klar besseren Torchancen. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, dann sind`s für mich zwei verlorene Punkte. Wir hätten das Spiel heute gewinnen müssen. Aber: Es war eine gute Leistung und die Jungs sind bereit für die Saison."

"Nach einer schwierigen Anfangsphase hatten wir dann die klar besseren Torchancen. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, dann sind`s für mich zwei verlorene Punkte. Wir hätten das Spiel heute gewinnen müssen. Aber: Es war eine gute Leistung und die Jungs sind bereit für die Saison."