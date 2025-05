Vorentscheidung im Titelrennen?

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt wichtige Weichenstellungen im Titelrennen wie im Abstiegskampf. Tabellenführer Kuckum empfängt das formstarke Dremmen, mit einem Heimsieg steht der Meister fest. Im Tabellenmittelfeld kämpfen Millich, Erkelenz und Oberbruch um den Anschluss an die Top drei. Besonders brisant: Im direkten Duell zwischen Rurich und Kempen sowie dem Auftritt Schwanenbergs gegen Geilenkirchen stehen gleich drei Kellerkinder unter massivem Druck. Jedes Spiel birgt Spannung – das Saisonfinale rückt näher.

Abschied auf Raten?

Für Schlusslicht Kückhoven zählt in Schafhausen nur ein Sieg. Doch auch die Reserve aus Schafhausen braucht noch Punkte, um im sicheren Mittelfeld zu bleiben. Die Form spricht für die Gastgeber, die zuletzt defensiv stabiler agierten. Kückhoven fehlt es häufig an Durchschlagskraft – erst 28 Tore in 27 Spielen sind zu wenig. Viel spricht für einen Heimsieg.