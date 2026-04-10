Vorentscheidung im Tabellenkeller?: »...aber das ist das alte Lied«

Im Tabellenkeller der Landesliga Nordwest spitzt sich die Lage zu: Der TSV Mönchröden (12.) empfängt im heimischen Wildpark den 1. FC Fuchsstadt (17.). Während die Gastgeber mit einem Sieg einen riesigen Schritt Richtung direkten Klassenerhalt machen können, hängen die Gäste nach der "unnötigen" Pleite gegen die DJK Don Bosco Bamberg am seidenen Faden und müssen dringend dreifach punkten.
Die Ausgangslage vor dem 29. Spieltag könnte kaum unterschiedlicher sein. Der TSV Mönchröden hat sich mit 31 Punkten auf den ersten Nichtabstiegsplatz vorgearbeitet und strotzt nach dem jüngsten Erfolg gegen Aufsteiger Bad Kissingen vor Selbstvertrauen. Trainer Achim Engel lobt die Entwicklung seines Teams: „Wichtig war auch, dass wir nach dem 1:0-Rückstand ruhig geblieben sind und weiter an unsere Stärke geglaubt haben. Nach und nach haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen und waren dann richtig effizient vor dem Tor.“ Für das Duell gegen den Vorletzten setzt Engel auf den Heimvorteil: „Wir freuen uns riesig, endlich wieder in unserem Wildpark spielen zu können. Wir haben uns fest vorgenommen, uns zu Hause von unserer besten Seite zu zeigen und die notwendigen Punkte für den direkten Klassenerhalt zu sammeln.“
Beim 1. FC Fuchsstadt hingegen ist die Stimmung nach dem 1:2 gegen die DJK Bamberg gedrückt. Mit nur 23 Punkten steht das Team von Spielertrainer Philipp Pfeuffer unter gewaltigem Druck. Pfeuffer hadert vor allem mit der Chancenverwertung gegen den Tabellenführer: „Da wäre sogar mehr drin gewesen, weil wir in der ersten Halbzeit hätten führen müssen, aber das ist das alte Lied, wir machen die Chancen nicht und dann bekommst du, vor allem gegen so einen qualitativ hochwertigen Gegner, dann irgendwann die Rechnung.“ Den kommenden Gegner hat er genau analysiert: „Mönchröden ist offensiv sehr stark, hat aber auch defensiv Probleme, also da sind sie verwundbar und wir hoffen natürlich, dass wir das ausnutzen können.“
Das Hinspiel am 12. Spieltag war ein echtes Spektakel, das Fuchsstadt knapp mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Damals verspielten die Fuchsstädter fast eine deutliche Führung, ehe Sebastian Bartel in der 78. Minute den Siegtreffer erzielte. Pfeuffer erinnert sich: „Es war ein sehr enges Spiel. Zwischenzeitlich sah es eigentlich schon deutlich für uns aus und dann hat Mönchröden es doch sehr, sehr gut gemacht und wir konnten dann letztendlich ein bisschen glücklich noch hinten raus das 4:3 machen.“
Achim Engel stellt seine Mannschaft auf einen harten Kampf ein: „Wie das Spiel gegen Bad Kissingen gezeigt hat, brauchen wir, gegen eine robuste, gefährliche und defensiv stabile Mannschaft, eine gute Mischung zwischen Körperlichkeit und dem spielerischen Ansatz.“
Personell entspannt sich die Lage bei den Gästen etwas: Florian Thurn kehrt nach Rotsperre zurück, allerdings fehlen Maurice Pache, Elias Schmidt sowie die Langzeitverletzten Huf, Erhard und Mjallov weiterhin. Mönchröden hingegen will die Disziplin aus der Vorwoche erneut auf den Platz bringen, um den Vorsprung auf die Abstiegszone weiter auszubauen.
Der 29. Spieltag in der Übersicht: