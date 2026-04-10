Vorentscheidung im Tabellenkeller?: »...aber das ist das alte Lied« Mönchröden empfängt Fuchsstadt zum Keller-Krimi +++ Gastgeber hoffen auf Heimvorteil im Wildpark +++ Fuchsstädter Offensiv-Sorgen von Marco Baumgartner · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Mönchröden (in rot) kommt nach dem 4:1 Sieg gegen Bad Kissingen mit ordentlich Selbstvertrauen daher – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Im Tabellenkeller der Landesliga Nordwest spitzt sich die Lage zu: Der TSV Mönchröden (12.) empfängt im heimischen Wildpark den 1. FC Fuchsstadt (17.). Während die Gastgeber mit einem Sieg einen riesigen Schritt Richtung direkten Klassenerhalt machen können, hängen die Gäste nach der "unnötigen" Pleite gegen die DJK Don Bosco Bamberg am seidenen Faden und müssen dringend dreifach punkten.

Die Ausgangslage vor dem 29. Spieltag könnte kaum unterschiedlicher sein. Der TSV Mönchröden hat sich mit 31 Punkten auf den ersten Nichtabstiegsplatz vorgearbeitet und strotzt nach dem jüngsten Erfolg gegen Aufsteiger Bad Kissingen vor Selbstvertrauen. Trainer Achim Engel lobt die Entwicklung seines Teams: „Wichtig war auch, dass wir nach dem 1:0-Rückstand ruhig geblieben sind und weiter an unsere Stärke geglaubt haben. Nach und nach haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen und waren dann richtig effizient vor dem Tor.“ Für das Duell gegen den Vorletzten setzt Engel auf den Heimvorteil: „Wir freuen uns riesig, endlich wieder in unserem Wildpark spielen zu können. Wir haben uns fest vorgenommen, uns zu Hause von unserer besten Seite zu zeigen und die notwendigen Punkte für den direkten Klassenerhalt zu sammeln.“