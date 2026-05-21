Vorentscheidung im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg?

Der Siegburger SV will bis zum Schluss Druck auf Bergisch Gladbach ausüben – Foto: Lucy Neuber

Am 28. Spieltag der Mittelrheinliga kommt es zum Topspiel zwischen dem VfL Vichttal und dem Siegburger SV 04. Während Siegburg weiter mitten im Aufstiegsrennen steckt, will Vichttal seine beeindruckende Heimserie verteidigen und Revanche für die deutliche Hinspielniederlage nehmen.

Mit nur noch drei verbleibenden Spielen zählt für die Mannschaft von Alexander Otto jeder Zähler. Vor allem die kommenden Aufgaben haben es in sich: Nach Vichttal warten mit dem formstarken FC Hennef und dem Auswärtsspiel beim Top-Team SSV Merten direkt die nächsten Brocken.

Der Siegburger SV 04 geht als formstärkste Mannschaft der Rückrunde in die Partie. Dabei konnte die Otto-Elf den Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach auf einen Punkt verkürzen. Durch den Rückzug des FC Pesch hatte das Team am vergangenen Wochenende spielfrei

Im Hinblick auf das Spiel am Pfingstmontag weiß Trainer Alexander Otto um die Schwierigkeit der Aufgabe: „Vichttal ist für mich eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Sie haben klare Abläufe, viel Qualität im Ballbesitz und individuell starke Spieler.“

Sollte der Siegburger SV die Ungeschlagen-Heimserie von Vichttal nicht brechen, könnte das eine Vorentscheidung im Kampf um Platz eins bedeuten. Um an den Nullneunern dranzubleiben darf Siegburg sich keinen Fehler mehr erlauben.

„Wir mögen die Rolle als Jäger“

Trotz des Drucks blickt Siegburg selbstbewusst auf die Schlussphase der Saison: „Wir stehen weiterhin mitten im Aufstiegsrennen. Das ist für uns Motivation pur“, erklärt Otto.

Besonders die Rolle des Verfolgers scheint der Mannschaft zu liegen: „Wir mögen die Rolle als Jäger und werden alles dafür geben, diese Spannung bis zum letzten Spieltag aufrechtzuerhalten.“

Vichttal zuhause weiterhin ungeschlagen

Beim VfL Vichttal verlief die Rückrunde lange überragend. Ein Kantersieg jagte den nächsten. Zuletzt kosteten Niederlagen gegen Frechen und Wegberg-Beeck sowie das späte Remis in Porz jedoch wohl die letzten realistischen Aufstiegshoffnungen. Mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach scheint Rang eins kaum noch erreichbar.

Dennoch will sich die Mannschaft von Arandjel Avramovic keineswegs kampflos verabschieden. Vor allem zuhause nicht. Schließlich ist Vichttal am Dörenberg weiterhin ungeschlagen.

Revanche für das Hinspiel?

Das Hinspiel gewann Siegburg deutlich mit 4:0. Entsprechend motiviert dürfte Vichttal sein. Co-Trainer Sanjin Talic betont: „Wir wollen unbedingt zuhause ungeschlagen bleiben.“

Mit Siegburg komme allerdings die wohl größtmögliche Herausforderung:

„Wir erwarten wie im Hinspiel das höchste Oberliga-Tempo in den Beinen und auch in der Entscheidungsfindung.“