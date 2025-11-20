Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen?

Die SG Stupferich belegt zum Start der Rückrunde den fünften Tabellenplatz, allerdings trennen die SGS vom Tabellenzweiten ganze elf Punkte. Der FV Krichfeld kämpft hingegen um das nackte Überleben und belegt den Relegationsplatz.

Zum Jahresabschluss empfängt das Tabellenschlusslicht vom SV Huchenfeld den FC Ersingen. Mit acht Punkten auf dem Konto ist der SVH allerdings auch nur 5 Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Ersingen hingegen steht gesichert im Tabellenmittelfeld.

Mit dem FV Ettlingenweier und dem ATSV Mutschelbach treffen zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Besonders der ATSV verspürt dabei so etwas wie Druck. Punktgleich mit dem FV Kirchfeld, der auf dem Relegationsplatz steht, steckt Mutschelbach mittendrin im Abstiegskampf. Mit einem Sieg würde man hingegen am Konkurrenten aus Ettlingenweier vorbeiziehen.

Das große Highlight zum Abschluss des Kalenderjahres ist definitiv das absolute Spitzenspiel der Landesliga Mittelbaden zwischen der Spvgg Durlach-Aue und dem FC Östringen. Der Tabellenführer aus Durlach-Aue geht mit vier Punkten Vorsprung in die Partie und wird damit ergebnisunabhängig auch zum Jahresende von der Tabellenspitze grüßen. Sollte der FC Östringen am Ende des Tages als Verlierer vom Platz gehen, könnte das schon so etwas wie die Vorentscheidung im Titelrennen sein.

Auch der Aufsteiger aus Knielingen und der ASV Durlach werden sich am kommenden Wochenende ein Duell im Abstiegskampf liefern. Der VfB ist derzeit Tabellenvorletzter und hat drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Der ASV hingegen belegt Platz Elf und hat damit lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Mit dem FC Heidelsheim haben die Kickers Büchig definitiv das dickste Brett im Tabellenkeller zu bohren. Heidelsheim belegt Platz Vier und könnte bei einer Niederlage des FC Östringen im Spitzenspiel nochmals oben ran rutschen. Die Kickers hingegen belegen weiterhin einen direkten Abstiegsplatz.

Nach wie vor ist der FC Nöttingen II der mit Abstand beste Aufsteiger der Landesliga Mittelbaden. Mit dem FV Wiesental geht es nun gegen einen direkten Tabellennachbarn, der sich ein recht komfortables Polster auf die Abstiegsränge aufbauen konnte.

