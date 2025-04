Vorentscheidung im Abstiegskampf – Kein Sieger im Spitzenspiel

TSV Rudelzhausen – VfR Haag 0:2 (0:1). Als drückend überlegen bezeichnete TSV-Trainer Daniel Dlugosch den Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause: „Wir hätten 3:0 führen müssen, haben aber wie so oft in dieser Saison unsere Chancen nicht gemacht.“ Kurz vor der Pause hätten die Gäste eine Schlafmützigkeit der TSV-Defensive genutzt. Der zweite Gegentreffer fiel in der Schlussphase, als Rudelzhausen aufmachte: „Wer seine Möglichkeiten nicht nutzt, wird bestraft. Solange der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich ist, geben wir aber nicht auf“, so Dlugosch. Tore: 0:1 Mikail Kocak (44.), 0:2 Tizian Fichter (89.).

SpVgg Attenkirchen – TSV Moosburg 1:1 (1:0). Seine Truppe sei klar besser gewesen, meinte SpVgg-Coach Michael Huber. Zur Pause hätte man bereits mindestens zwei Buden machen müssen, im zweiten Abschnitt gelang das vermeintliche 2:0. Doch der Schiedsrichter sah nach einem Freistoß eine Abseitssituation – unberechtigt laut Huber. Danach führte ein Freistoß zum Ausgleich. Attenkirchen bekam noch zwei Riesenchancen zur erneuten Führung, vergab aber. Tore: 1:0 Marcus Klaas (44.), 1:1 Alan Jaworski (65.).

SC Tegernbach – SC Oberhummel 4:2 (1:1). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sei seine Mannschaft im zweiten Abschnitt sehr gut ins Spiel gekommen, lobte Tegernbachs Coach Michael Fuchs. Nach dem 4:2 hätten die Gäste aber noch einmal ordentlich Druck aufgebaut: „Wir haben zum Glück gut verteidigt und die Pflichtaufgabe erfüllt.“ Tore: 1:0 Maximilian Neumaier (14.), 1:1 Thomas Geltinger (32.), 2:1 Raphael Summerer (61.), 3:1 Simon Fodermair-Hasenhündl (66./Eigentor), 4:1 Jonas Engelmann (70./Foulelfmeter), 4:2 Vitus Paulus (80.).