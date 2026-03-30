Vorentscheidung? Hofherrnweiler dreht 5-Tore-Fight in Bettringen

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In einem spannenden Duell in der Strümpfelbach-Arena setzte sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 3:2 gegen die SG Bettringen durch. Timo Frank eröffnete per Elfmeter in der 17. Minute das Tor für die Gäste. Aldrit Fazlijaj glich in der 31. Minute aus, gefolgt von Massimo Sgroia, der kurz vor der Pause zum 2:1 traf. Doch Timo Frank und Tim Seidler sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit für den Sieg der TSG.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen TSV Hüttlingen und FC Durlangen setzte sich der Gast mit 3:2 durch. Durlangen startete furios: Güllük eröffnete in der 7. Minute das Tor, gefolgt von Özgür, der nur vier Minuten später auf 2:0 erhöhte. Hüttlingen kämpfte zurück, Winter traf in der 50. Minute. Birkle glich in der 75. Minute aus, doch Drimus sicherte Durlangen in der Nachspielzeit den Sieg.

Im Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Schnaitheim und der TSG Nattheim trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Michel Wegele brachte die Heimelf in der 28. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Patrick Brümmer für Nattheim aus, nachdem Tobias Hochholzner ihn perfekt bedient hatte. Brümmer verwandelte eiskalt ins lange Eck (70.).

Im Bezirksliga-Duell zwischen SGM Tannhausen/Stödtlen und TV Neuler fiel das einzige Tor der Partie in der 20. Minute. Hannes Nagel verwandelte einen Freistoß, den Manuel Greiner präzise zuspielte, zur Führung für Neuler. Die Heimelf konnte trotz guter Chancen nicht ausgleichen. In der 76. Minute sah Nico Ilg die Gelb-Rote Karte nach einem Foul.

In einem packenden Duell in der Bezirksliga Ostwürttemberg setzte sich die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 3:2 gegen die DJK Schwabsberg-Buch durch. Baris Acikgöz brachte die Gastgeber in der 31. Minute nach einer präzisen Vorlage von Kubilay Deniz in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Acikgöz in der 66. Minute auf 2:0, bedient von Dominik Braun. Doch die Gäste gaben nicht auf: Johannes Eckl verkürzte in der 78. Minute auf 1:2, gefolgt von Sven Frank, der in der 83. Minute den Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit sicherte sich Acikgöz mit seinem dritten Treffer den Sieg für Heldenfingen.

Am Sonntag, den 29. März 2026, empfing der TSV Böbingen die Sportfreunde Dorfmerkingen auf dem Rasenplatz in Böbingen. In einem spannenden Bezirksliga-Ostwürttemberg-Spiel entschieden die Gäste das Duell mit 2:0 für sich. Bernd Mahler erzielte in der 32. Minute das erste Tor nach einer präzisen Vorlage von Christoph Schindele. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute (+5), erhöhte David Hetper auf 2:0, nachdem Dominik Schuster ihm den Ball zuspielte. Trotz einiger Bemühungen konnte der TSV Böbingen nicht zurückschlagen.

Im Bezirksliga-Duell zwischen den Sportfreunden Lorch und dem FV 08 Unterkochen endete das Spiel am Goldwasen mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. In der ersten Halbzeit zeigten die Gäste mehr Effizienz, und Luis Löffelad brachte Unterkochen in der 37. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Lorch hatte zwar Chancen, konnte aber nicht zielen. Nach der Pause drängte Lorch auf den Ausgleich, während Unterkochen defensiv stabil blieb. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 89. Minute, erzielte Benedikt Geiger nach einer Flanke von Stefan Weida den verdienten Ausgleich. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, und das Remis spiegelt den Spielverlauf wider.