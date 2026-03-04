Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vorentscheidung durch Saarbrücken? MSV, RWE & Aachen brauchen Siege
3. Liga: Der 1. FC Saarbrücken kann am Mittwoch für eine Vorentscheidung im Abstiegskampf sorgen und die vier Kellerkinder vom Rest der Liga deutlich trennen. Während der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen im Aufstiegsrennen nachlegen müssen, kann auch Alemannia Aachen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt schaffen.
von André Nückel · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Saarbrücken und Duisburg sind in der 3. Liga im Einsatz. – Foto: Stefan Ding
Teil zwei des 27. Spieltags der 3. Liga steigt am Mittwochabend! Wenn der TSV Havelse das Feld von hinten aufräumen möchte, muss der Aufsteiger seinen Sieg beim MSV Duisburg daheim gegen Hansa Rostock vergolden. Die Duisburger gastieren beim FC Ingolstadt und müssen im Aufstiegskampf nachlegen, nachdem VfL Osnabrück und Energie Cottbus bereits Siege gefeiert haben.
Für Rot-Weiss Essen geht es gegen Waldhof Mannheim vielleicht schon um die letzte Chance, an der Relegation dranzubleiben, denn es heißt: Verlieren verboten! Alemannia Aachen sollte sich keinen Ausrutscher gegen den 1. FC Schweinfurt erlauben und der 1. FC Saarbrücken hat die Chance, die Abstiegszone vom Rest der Liga zu trennen. Voraussetzung: drei Punkte gegen Wehen Wiesbaden! Gewinnt Saarbrücken nämlich dieses Spiel, haben Erzgebirge Aue und der SSV Ulm schon acht Punkte Rückstand.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.
Lange Spiel-Unterbrechung am Dienstag beim TSV 1860 München
Am Dienstag fanden bereits fünf Spiele statt: Der VfL Osnabrück bleibt vor dem FC Energie Cottbus Tabellenführer, dagegen lässt der SC Verl schon wieder Punkte liegen. Diesmal verlieren die Ostwestfalen gegen den SSV Jahn Regensburg. Im Tabellenkeller liegen die Nerven beim SSV Ulm und Erzgebirge Aue allmählich blank. Der TSV 1860 München siegt nach langer Zwangs-Unterbrechung erneut.