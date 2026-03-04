 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Vorentscheidung durch Saarbrücken? MSV, RWE & Aachen brauchen Siege

3. Liga: Der 1. FC Saarbrücken kann am Mittwoch für eine Vorentscheidung im Abstiegskampf sorgen und die vier Kellerkinder vom Rest der Liga deutlich trennen. Während der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen im Aufstiegsrennen nachlegen müssen, kann auch Alemannia Aachen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt schaffen.

von André Nückel · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Saarbrücken und Duisburg sind in der 3. Liga im Einsatz.
Saarbrücken und Duisburg sind in der 3. Liga im Einsatz. – Foto: Stefan Ding

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Teil zwei des 27. Spieltags der 3. Liga steigt am Mittwochabend! Wenn der TSV Havelse das Feld von hinten aufräumen möchte, muss der Aufsteiger seinen Sieg beim MSV Duisburg daheim gegen Hansa Rostock vergolden. Die Duisburger gastieren beim FC Ingolstadt und müssen im Aufstiegskampf nachlegen, nachdem VfL Osnabrück und Energie Cottbus bereits Siege gefeiert haben.

Für Rot-Weiss Essen geht es gegen Waldhof Mannheim vielleicht schon um die letzte Chance, an der Relegation dranzubleiben, denn es heißt: Verlieren verboten! Alemannia Aachen sollte sich keinen Ausrutscher gegen den 1. FC Schweinfurt erlauben und der 1. FC Saarbrücken hat die Chance, die Abstiegszone vom Rest der Liga zu trennen. Voraussetzung: drei Punkte gegen Wehen Wiesbaden! Gewinnt Saarbrücken nämlich dieses Spiel, haben Erzgebirge Aue und der SSV Ulm schon acht Punkte Rückstand.

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Hier geht es zum Spielplan der 3. Liga

________________

Liveticker: TSV Havelse - FC Hansa Rostock

Heute, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00live

____

Liveticker: Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt

Heute, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
19:00

____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim

Heute, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00

____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:00live

____

Liveticker: FC Ingolstadt - MSV Duisburg

Heute, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

____

So geht es weiter

28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl

Lange Spiel-Unterbrechung am Dienstag beim TSV 1860 München

Am Dienstag fanden bereits fünf Spiele statt: Der VfL Osnabrück bleibt vor dem FC Energie Cottbus Tabellenführer, dagegen lässt der SC Verl schon wieder Punkte liegen. Diesmal verlieren die Ostwestfalen gegen den SSV Jahn Regensburg. Im Tabellenkeller liegen die Nerven beim SSV Ulm und Erzgebirge Aue allmählich blank. Der TSV 1860 München siegt nach langer Zwangs-Unterbrechung erneut.

>>> So lief der Dienstag in der 3. Liga

________________

Der nächste Spieltag der 3. Liga

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: