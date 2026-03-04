Vorentscheidung durch Saarbrücken? MSV, RWE & Aachen brauchen Siege

Teil zwei des 27. Spieltags der 3. Liga steigt am Mittwochabend! Wenn der TSV Havelse das Feld von hinten aufräumen möchte, muss der Aufsteiger seinen Sieg beim MSV Duisburg daheim gegen Hansa Rostock vergolden. Die Duisburger gastieren beim FC Ingolstadt und müssen im Aufstiegskampf nachlegen, nachdem VfL Osnabrück und Energie Cottbus bereits Siege gefeiert haben.

Für Rot-Weiss Essen geht es gegen Waldhof Mannheim vielleicht schon um die letzte Chance, an der Relegation dranzubleiben, denn es heißt: Verlieren verboten! Alemannia Aachen sollte sich keinen Ausrutscher gegen den 1. FC Schweinfurt erlauben und der 1. FC Saarbrücken hat die Chance, die Abstiegszone vom Rest der Liga zu trennen. Voraussetzung: drei Punkte gegen Wehen Wiesbaden! Gewinnt Saarbrücken nämlich dieses Spiel, haben Erzgebirge Aue und der SSV Ulm schon acht Punkte Rückstand.