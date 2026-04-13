Vorentscheidung bei den Emmering-Verfolgern? Olching II schlägt SCU-Reserve

Der SC Olching II (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen II (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Mit dem 2:0-Sieg vergrößert der SC Olching II den Abstand auf die SCU-Reserve auf fünf Punkte. Die Gäste mussten auf sechs Stammkräfte verzichten.

Der SC Olching II hat seine Position im Rennen um Platz zwei in der A-Klasse Gruppe 2 weiter verbessert. Mit einem 2:0 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten SC Unterpfaffenhofen II setzten sich die Gastgeber ab und vergrößerten ihren Vorsprung auf fünf Punkte. Zudem hat der SCO noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Treffer erzielten Gerald Schöffberger in der 52. Minute und Lysander Holz in der Nachspielzeit.

„Kämpferisch war das eine megastarke Vorstellung“, lobte Olchings Trainer Alexander Strahberger sein Team. Seine Mannschaft habe den Gegner über die gesamte Spielzeit kaum zur Entfaltung kommen lassen. Das galt schon für die erste Hälfte, auch wenn die Partie zunächst von Vorsicht und wenigen Höhepunkten geprägt war. Beide Teams tasteten sich lange ab, große Chancen blieben Mangelware. Dass sich die offensivstärksten Mannschaften der Liga gegenüberstanden, war der Begegnung zunächst nicht anzumerken. In der Nachmittagssonne plätscherte das Spiel über weite Strecken dahin. Fast schon als Höhepunkt durfte gelten, dass sich Olchings Julian Spohn und Unterpfaffenhofens Batuhan Kas bei einem Zweikampf gegenseitig an der Reißfestigkeit ihrer Trikots versuchten.

Nach der Pause traten die Gastgeber deutlich entschlossener auf. „Wir sind mutiger geworden“, sagte Strahberger über die Entwicklung seines Teams. Der SCO belohnte sich schnell mit dem Führungstreffer und hatte danach wenig Mühe, Unterpfaffenhofen vom eigenen Tor fernzuhalten.

Auch SCU-Trainer Sven Jäkel erkannte den verdienten Sieg der Olchinger an. „Das war kein guter Tag. Wir haben nie einen Zugang zu diesem Spiel bekommen“, sagte er. Gleichzeitig verwies er auf die angespannte Personallage, weil sechs Stammkräfte gefehlt hätten. Kurz vor Schluss musste der SCU zudem noch Paul Behr ersetzen, der sich einen Muskelriss in der Wade zuzog. Ein Krankenwagen wurde gerufen.

Im Rennen um Platz zwei will Jäkel trotzdem nicht aufgeben. „Solange da rechnerisch etwas geht, werden wir unsere Chance suchen“, sagte er. Auch Strahberger mahnte trotz der verbesserten Ausgangslage zur Vorsicht: „Wir dürfen in unserer Konzentration nicht nachlassen.“ (Hans Kürzl)