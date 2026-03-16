Vorentscheidung an der Spitze? Dettingen/Glems stürmt zum Sieg

– Foto: Liveticker NEDI

In der Bezirksliga Alb brachte der 18. Spieltag eine deutliche Klärung der Machtverhältnisse an der Tabellenspitze. Während der Erstplatzierte seine Ambitionen mit einem Sieg im direkten Duell untermauerte, verschärfte sich die Situation in der unteren Tabellenhälfte für mehrere Vereine zusehends. Die sportliche Bilanz des Wochenendes ist geprägt von einer hohen Trefferdichte und einer zunehmenden Distanz zwischen den Aufstiegsaspiranten und dem breiten Mittelfeld.

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Die Reserve der TSG Tübingen konnte ihren Heimvorteil nicht nutzen und verbleibt mit 20 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Die SG Reutlingen festigte durch diesen Auswärtssieg ihren fünften Rang. Den ersten Treffer der Partie erzielte Fabian Hochgreve zum 0:1, worauf Max Staib mit dem 1:1 für die Gastgeber antwortete. In der Folge übernahm Reutlingen wieder die Spielkontrolle: Alessio Lo Presti markierte das 1:2, bevor Fabian Hochgreve mit seinem zweiten Tor des Tages den 1:3-Endstand herstellte.

Vor 200 Zuschauern sicherte sich der TSV Gomaringen wichtige Punkte und verbesserte sich auf den siebten Tabellenplatz. Der SV Pfrondorf geriet trotz einer frühen Führung durch das 0:1 von Georg Ostertag unter Druck. Leon Mohl drehte die Begegnung mit zwei aufeinanderfolgenden Toren zum 1:1 und 2:1 zugunsten der Gomaringer. Dominik Schäfer sorgte schließlich mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Pfrondorf belegt nach dieser Niederlage weiterhin den 14. Platz mit 19 Punkten.

In einer defensiv geprägten Partie vor 80 Zuschauern setzte sich der TSV Ofterdingen knapp durch und belegt nun den sechsten Rang. Das einzige Tor des Nachmittags erzielte Lukas Neth zum 0:1-Endstand. Für den TSV Genkingen bedeutet diese Heimniederlage ein Verharren auf dem zehnten Tabellenplatz mit 24 Zählern.

Die TSG Upfingen und der SV 03 Tübingen teilten sich die Punkte, was die Tübinger auf den vierten Platz zurückfallen ließ. Tobias Fulde brachte die Hausherren zunächst mit 1:0 in Führung. Der SV 03 Tübingen sicherte sich durch den Ausgleichstreffer von Yassine Messaoudi zum 1:1 zumindest einen Zähler. Upfingen steht damit nach 18 Spielen auf dem neunten Rang der Tabelle.

Der TSV Hirschau feierte einen deutlichen Auswärtssieg und kletterte auf den achten Tabellenplatz. Benjamin Schiebel eröffnete für Hirschau zum 0:1, worauf Mouhamed Arfaoui für Derendingen zum 1:1 ausglich. Nach dem 1:2 durch Daniel Ladinig gelang Anuk Emil Golf der erneute Ausgleich zum 2:2 für die Gastgeber. Hirschau dominierte jedoch die Schlussphase: Tim Fauser traf zum 2:3, Alexander Lauxmann erhöhte auf 2:4 und Cihan Canpolat stellte den 2:5-Endstand her. Derendingen bleibt mit 16 Punkten auf dem vorletzten Platz.

Das Tabellenschlusslicht SV Zainingen musste eine weitere Niederlage hinnehmen und verweilt bei lediglich 5 Punkten. Die SGM Altingen/Entringen ging durch Timo Kircher mit 0:1 in Führung. Zainingen konnte durch Daniel Ruopp zum 1:1 ausgleichen, doch Kevin Mszyca zum 1:2 und Niklas Geller zum 1:3 sicherten den Gästen den Sieg. Die SGM Altingen/Entringen belegt damit den zwölften Tabellenplatz.

Im Spitzenspiel der Liga baute die SGM Dettingen/Glems ihre Führung auf 43 Punkte aus. Simon Müller zum 0:1 und Mario Nikolovski zum 0:2 brachten den Tabellenführer früh in eine komfortable Position. Die Reserve des VfL Pfullingen bewies jedoch Moral: Luca Schwall verkürzte auf 1:2 und Marvin Krüger erzielte den Ausgleich zum 2:2. Den entscheidenden Treffer zum 2:3-Sieg für Dettingen markierte erneut Mario Nikolovski. Pfullingen bleibt trotz der Niederlage auf dem zweiten Platz.