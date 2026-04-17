Vorentscheidendes Wochenende? Spitzenquartett bleibt unter sich! Gipfeltreffen URB – CSG, Mensdorf (4.) - Itzig (3). ebenfalls von Interesse, Abstiegskampf in Merl und Kopstal von Paul Krier · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Sowohl der CSG (in blau) als auch Mensdorf (in gelb) bestreiten an diesem Wochenende ein Topspiel – Foto: Emmanuel Perez

Sanem weiß seit Kurzem, dass Henri Bossi nicht über die laufende Saison hinweg Trainer sein wird. Bereits am Freitagabend tritt man in einer offenen Partie gegen Junglinster an, das nach der Trennung von Greg Molitor seine Niederlagenserie bremsen konnte. Ob man definitiv die Kurve kriegt, wird man gegen Sanem sehen. Am Sonntag kommt es zu einem weiteren wichtigen Spiel um Punkte im Rennen um den Klassenerhalt. Sandweiler fand vor Wochenfrist wieder in die Spur, trifft aber die z.Z. zweitbeste Mannschaft der Formtabelle, Merl-Belair. Mit neuem Trainergespann empfängt Weiler Munsbach zu einer voraussichtlich offenen Begegnung. An der Remicher „Millen“ schlagen die lokale URB (1., 57 Punkte) und Moselrivale CS Grevenmacher (2., 50) zum absoluten Gipfeltreffen auf. Vor allem der CSG dürfte in dieser Partie unter Druck stehen, da man die Konkurrenz im Nacken spürt während Remich-Bous komfortable 7 Zähler Vorsprung auf seinen direkten Verfolger hat. Auch in diesem absoluten Spitzenspiel kann man sich ein offenes Duell erwarten, was aber auch daran liegt, dass die Ergebnisse beider Teams in den vergangenen Wochen wenig konstant waren.

Reuter: „Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen“ URB-Trainer Andy Reuter: „Der Aufstieg war nie unser Ziel, unser Ziel war es, besser als letzte Saison abzuschneiden. Natürlich wären wir im Falle eines Sieges im Prinzip aufgestiegen. Was weniger gut ist, ist dass unsere Gegner in letzter Zeit gegen uns 150 Prozent geben, den Riegel vorschieben, auf Zeit spielen und auf den kleinsten Fehler von uns warten. Das ist für unsere Spieler durchaus nervig. Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Vor zwei Jahren spielte Remich-Bous noch in der Relegation gegen Harlingen gegen den Abstieg. In diesem Sommer wurde der Kader aufgeräumt. Die nächste Zeit wird mit zwei englischen Wochen hart. Durch Verletzungen, Ferien, berufsbedingte Abwesenheiten, Sperren usw. wird es schwer, zu rotieren. Dennoch, sollten wir nicht unter die Top 2 kommen, wäre das dann doch enttäuschend.“

Kopstal und Schengen stehen beide mit 27 Punkten knapp über dem ominösen Strich, nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage spricht der Trend in diesem wichtigen Spiel für die Gastgeber. Mertert-Wasserbillig und Kontrahent Echternach brauchen in einer sehr engen unteren Tabellenhälfte ebenfalls noch dringend Punkte. Wiederum an der oberen Extremität des Klassements begegnen sich Mensdorf und Itzig zum zweiten Spitzenspiel der 24.Runde. Je nach Ausgang des Gipfeltreffens (s.o.) könnte ein Sieger zu Grevenmacher aufschließen. Beide Kontrahenten siedeln sich auch ganz oben in der Formtabelle an, mit leichten Vorteilen auf Seiten des FC Syra, die aber am Sonntag kaum eine Rolle spielen dürften. Schließlich trifft Bartringen zuhause als „best of the rest“ als Favorit gegen den Tabellenletzten CS Oberkorn an. Am Freitag