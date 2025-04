Vorentscheidend? Vornbach baut Vorsprung aus, ärgert sich aber...

Durch ist das Ding noch nicht, aber: Vornbach eilt mit Siebenmeilenstiefel in Richtung Bezirksliga-Meisterschaft 2025 - und somit Landesliga! Am 25. Spieltag, der in Gänze am Dienstagabend abgehalten wurde, konnten Kimberger, Schwarz & Co. ihren Vorsprung auf Künzing, das in Grainet "nur" remisierte, ausbauen. Während als im Titelrennen mehr und mehre klare Verhältnisse herrschen, gibt's im Tabellenkeller keine großartigen Neuigkeiten. Denn so richtig von sich reden machen konnte am Wochenspieltag nur Garham...