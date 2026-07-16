„Vorderes Drittel in der Tabelle“

– Foto: Stephan Goll

Im FuPa-Teamcheck zieht Erwin Hilsenbek, Abteilungsleiter Fußball des SV Amstetten in der Kreisliga B2 Donau/Iller, Bilanz nach der Saison 2025/2026. Er spricht über die unterschiedlichen Gesichter der vergangenen Spielzeit, den Trainerwechsel, die Einbindung talentierter Nachwuchsspieler sowie die Ziele, mit denen der Verein in die neue Saison startet.

Mit dem Abschneiden in der Saison 2025/2026 zeigt sich Erwin Hilsenbek nur teilweise zufrieden. Während die Vorrunde aus Sicht des Vereins positiv verlief, konnte der SV Amstetten dieses Niveau im weiteren Saisonverlauf nicht halten.

Die Analyse fällt bewusst selbstkritisch aus. Neben den sportlichen Ergebnissen sieht der Abteilungsleiter vor allem organisatorische Themen als wichtige Erkenntnisse der vergangenen Monate. Insbesondere die Kommunikation rund um die Nachfolge auf der Trainerposition sowie die Trainingsbeteiligung im letzten Abschnitt der Rückrunde sollen künftig verbessert werden.

„Nein, nur mit der Vorrunde. Bessere Kommunikation bezüglich der Trainernachfolge und -suche. Besserer Trainingsbesuch im letzten Drittel der Rückrunde“, sagt Erwin Hilsenbek gegenüber FuPa.

Vorbereitung soll Mannschaft weiter zusammenschweißen

In der Vorbereitung auf die neue Saison setzt der SV Amstetten auf Maßnahmen, die sowohl der sportlichen Arbeit als auch dem Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft dienen.

„Teamabend, Trainingslager.“

Gerade gemeinsame Aktivitäten außerhalb des regulären Trainingsbetriebs sollen dazu beitragen, die Mannschaft weiter zusammenzuführen und die Grundlage für eine erfolgreiche Saison zu schaffen.

Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Eine Entwicklung hebt Erwin Hilsenbek besonders hervor. Der Verein setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs und hat zahlreiche Spieler aus der A-Jugend an den Aktivenbereich herangeführt.

„Einbau vieler talentierter A-Jugendspieler.“

Die Integration junger Spieler ist damit ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Ausrichtung des SV Amstetten. Die Nachwuchskräfte sollen Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen und die Mannschaft verstärken.

Nicht nur die Erste soll sich verbessern

Für die kommende Saison formuliert der Verein klare Ziele. Dabei richtet sich der Blick nicht ausschließlich auf die erste Mannschaft.

„Vorderes Drittel in der Tabelle. Vor allem auch eine bessere Platzierung unserer Reserve.“

Der SV Amstetten möchte sich insgesamt sportlich weiterentwickeln. Neben einer Platzierung im oberen Tabellendrittel soll auch die zweite Mannschaft erfolgreicher abschneiden als zuletzt.

Mehrere Favoriten im Meisterschaftsrennen

Einen einzelnen Titelkandidaten sieht Erwin Hilsenbek nicht. Stattdessen nennt er mehrere Mannschaften, die aufgrund ihrer Leistungen aus der vergangenen Saison zum Favoritenkreis gehören.

„TSV Altheim, FC Blautal, SGM Langenau II aufgrund der Erkenntnisse der letzten Saison. Die Absteiger können wir nicht so recht einschätzen.“

Wie sich die aus höheren Ligen kommenden Mannschaften präsentieren werden, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös beurteilen.

Trainerwechsel und Veränderungen im Kader

Auch personell hat sich beim SV Amstetten einiges getan. Nach dreieinhalb Jahren endet die Amtszeit von Zoltan Molnar, der den Verein bereits zum dritten Mal als Trainer betreut hatte.

„Trainer Zoltan Molnar war schon drei Mal bei uns Trainer und hörte jetzt nach dreieinhalb Jahren auf. Sein Nachfolger ist René Lichtblau aus Nersingen.“

Im Spielerkader stehen ebenfalls Veränderungen an. Den Verein verlassen Marko Papac, der sich Croatia Geislingen anschließt, Dima Kress, der nach Neenstetten wechselt, sowie Cosmo Junghans, der künftig für Lonsee spielt.

Neu zum SV Amstetten stoßen Flavio Fico aus Dornstadt und Ledian Mulaj aus der A-Jugend des SC Geislingen. Darüber hinaus kommen weitere Spieler hinzu, die nach Angaben des Vereins in erster Linie für die Reservemannschaft vorgesehen sind.

Regeländerungen gegen Zeitspiel begrüßt

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Erwin Hilsenbek insbesondere für Maßnahmen aus, die Zeitspiel erschweren und den Spielfluss verbessern.

„Zeitlimit bei Auswechslungen und beim Einwurf, keine Zeitschinderei, macht das Spiel fairer, bin für eine Anwendung auch im Amateurfußball.“

Aus seiner Sicht würden diese Anpassungen den Fußball gerechter machen und sollten deshalb auch im Amateurbereich umgesetzt werden.