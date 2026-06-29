Vorbildliches Handeln wird ausgezeichnet

– Foto: NFV Emsland

Nicht jedes große Fußballerlebnis lässt sich in Toren oder Punkten messen. Paul Sandhaus von der JSG Herzlake wurde nun für eine außergewöhnliche Geste des Fair Play mit dem DFB-Fair-Play-Preis geehrt.

Der DFB-Fair-Play-Preis würdigt herausragende Gesten von Fairness, Respekt und Sportgeist im deutschen Fußball - unabhängig davon, ob sie im Amateur- oder Profibereich sowie im Jugend- oder Erwachsenenfußball stattfinden.

Eine solche Auszeichnung erhielt nun Paul Sandhaus, B-Jugendspieler der JSG Herzlake. Im Rahmen eines Fußballcamps in Herzlake überreichte Reinhard Deermann, stellvertretender Vorsitzender des NFV-Kreis Emsland, die Ehrung vor rund 150 Kindern und deren Eltern. Dabei bezeichnete er den Nachwuchsfußballer als Vorbild für alle Fußballer. Zu den ersten Gratulanten gehörte auch Martin Vorwerk, Sportkoordinator des VfL Herzlake.

Auslöser für die Ehrung war das Bezirksligaspiel der B-Junioren zwischen dem späteren Meister JSG Schwefingen/Meppen III/Teglingen und der JSG Herzlake. Beim Spielstand von 2:3 bot sich Paul Sandhaus die große Chance, mit einem Treffer die Vorentscheidung herbeizuführen.

Doch nachdem sich sein Gegenspieler rund 20 Meter vor dem Tor ohne Fremdeinwirkung verletzt hatte, entschied sich Sandhaus bewusst gegen den Torabschluss. Stattdessen spielte er den Ball ins Aus, obwohl ihn seine Mitspieler dazu aufforderten, die Situation zum Torerfolg zu nutzen.

„Ohne die Verletzung hätte ich den Ball gar nicht bekommen“, begründete der Nachwuchsspieler seine Entscheidung. Schiedsrichter Michael Bunning vom SV Erika/Altenberge meldete die außergewöhnliche Fair-Play-Geste, die schließlich mit dem DFB-Fair-Play-Preis ausgezeichnet wurde.

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