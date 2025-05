Vorbild und Leistungsträger: Wie sieht die Zukunft bei Oberligist aus?

– Foto: Jani Pless

Er hängt noch mindestens ein Jahr dran: Routinier Patrick Funk hat seinen Vertrag beim TSV Essingen bis Sommer 2026 verlängert. Der 35-Jährige fühlt sich nach wie vor pudelwohl und ist zudem körperlich topfit. Beide Seiten zeigen enorme Wertschätzung füreinander.





Der TSV Essingen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Patrick Funk zählen. Der zentrale Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim Oberligisten um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert – und geht damit in seine mittlerweile siebte Saison am Schönbrunnen. Der frühere Bundesliga-Profi, der auf über 200 Spiele in den ersten drei deutschen Ligen zurückblicken kann, ist ein enorm wichtiger Spieler im Essinger Kader: „Der größte Beweggrund ist ganz klar der Spaß am Fußball. Wenn ich den nicht mehr hätte, wäre die Entscheidung schnell gefallen“, erklärt Funk. Seit seinem Karriereende im Profibereich und dem Wechsel nach Essingen fühle er sich „brutal wohl“. Besonders das Trainerteam um Simon Köpf, Thomas Traub, Jens Malitzke und Patrick Auracher sowie die sportlich Verantwortlichen um Siad Esber und Lars Eisenmann spielen dabei eine zentrale Rolle.

Dennoch habe es intensive Überlegungen gegeben – auch mit Blick auf die familiäre Situation. „Meine Frau macht ab September eine Lehrerausbildung, unsere Große kommt nächstes Jahr in die Schule. Da mussten wir als Familie besprechen, wie es weitergeht.“ Am Ende sei aber klar gewesen: Die Familie trägt die Entscheidung mit, der Spaß am Fußball ist ungebrochen – und seine Mädels kommen ohnehin gerne zu den Spielen. Ein zusätzlicher Antrieb für Funk: „Ich bin fast doppelt so alt wie unser jüngster Spieler im Kader. Wenn ich da körperlich noch mithalten kann, ist das für mich eine Motivation. Ich will den Jungen zeigen: Auch mit 35 oder 36 kann man noch laufen – das Alter ist keine Ausrede.“ Dass der Routinier noch immer in Topform ist, hat er sich hart erarbeitet.