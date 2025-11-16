Vorbild Nicole Kalemba (2): »Zeigt der Welt, was in euch steckt!«

"Ich finde es immer wieder bewundernswert, wie viele Menschen hier ehrenamtlich mitarbeiten und mit wie viel Herzblut alle dabei sind und immer einen Schritt mehr gehen", freut sich Nicole Kalemba, Teil der Altstadt-Fußball-Familie zu sein. – Foto: Michael Ott

Sportlich wie finanziell läuft es derzeit nicht gerade gut bei der SpVgg Bayreuth, wie auch Nicole Kalemba im ersten Teil des FuPa-Interviews ohne Umschweife zugegeben hat. Doch die 36-Jährige verfolgt gemeinsam mit ihrem Team einen Plan, um die "Oldschdod" wieder auf Kurs zu bringen. Darüber haben wir uns mit ihr unterhalten - und sie obendrein gefragt, wie sie sich seit ihrem Antritt als Geschäftsführerin vor einem Jahr in der vielzitierten Männerdomäne Fußball eingelebt hat.

Frau Kalemba: Die sog. Vision 2030 zielt auf wirtschaftliche Stabilität, sportliche Konkurrenzfähigkeit und gesellschaftliche Relevanz ab. Welche konkreten Meilensteine wurden im ersten Jahr erreicht? Und welche Schritte sind für die kommenden Spielzeiten am wichtigsten, um diese Vision zu verwirklichen? Nachdem ich die „Vision 2030“ erst im Mai im Rahmen meines Managementzertifikats bei DFB und DFL vorgestellt habe, war natürlich noch nicht viel Zeit, große Meilensteine sichtbar zu setzen. Außerdem sind einige Inhalte derzeit noch nicht öffentlich. Wichtig ist mir aber: Die Vision ist kein loses Schlagwort, sondern ein klar strukturierter Fahrplan für die nächsten Jahre. In den kommenden Spielzeiten geht es vor allem darum, die Basis weiter auszubauen: finanziell, organisatorisch und sportlich. Ziel ist, die SpVgg Bayreuth nachhaltig zukunftsfähig zu machen - mit einer starken Identität, klaren Werten und einem stabilen Fundament, auf dem sportlicher Erfolg überhaupt erst möglich wird.

„Allein unter Männern“ - passt dieser Titel, um Ihre Position im Verein gut zu beschreiben? Was meinen Sie? Klar, es ist eine männerdominierte Branche, das kann man nicht leugnen. Für mich ist das kein Novum. Aber ich möchte genau davon wegkommen. Ich bin nicht 'die Frau unter Männern', sondern Geschäftsführerin, weil ich die Kompetenzen, die Erfahrung und die Leidenschaft für diesen Job mitbringe. Am Ende zählt nicht, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern ob er oder sie den Verein voranbringt.

"Am Ende zählt die Leistung. Nicht, ob man Mann oder Frau ist" Wie schwer oder wie einfach ist es für Sie, als Frau mit Führungsposition in der vielzitierten Männerdomäne Fußball zu bestehen? Für mich ist das grundsätzlich etwas ganz Normales. Ich mache meinen Job mit Überzeugung, Leidenschaft und dem nötigen Fachwissen. Natürlich ist es so, dass man als Frau manchmal ein bisschen mehr zeigen muss, dass man die Kompetenzen und das Durchsetzungsvermögen hat. Aber das stört mich nicht, im Gegenteil. Es spornt mich an. Wenn man fachlich überzeugt, klar kommuniziert und Haltung zeigt, wird man auch respektiert. Am Ende zählt die Leistung. Nicht, ob man Mann oder Frau ist. Finden Sie solche Diskussionen/Fragestellungen in der heutigen Zeit eigentlich noch zeitgemäß? Oder anders gefragt: Sind Frauen – ob auf oder neben dem Fußballplatz – Ihrer Meinung nach im Männersport Fußball heute vollumfänglich akzeptiert? Einerseits wünschte ich mir, dass solche Fragen längst überflüssig wären, weil Kompetenz und Engagement keine Frage des Geschlechts sein sollten. Andererseits zeigt allein die Tatsache, dass sie immer noch gestellt werden, dass wir noch nicht ganz dort sind, wo wir hinwollen.

Frauen sind im Fußball heute deutlich sichtbarer und präsenter - aber 'vollumfänglich akzeptiert' würde ich noch nicht sagen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man merkt, dass alte Denkmuster noch da sind. Wichtig ist, dass wir darüber reden, Vorbilder schaffen und den Wandel aktiv leben - dann wird es irgendwann ganz selbstverständlich sein. Sehen Sie sich dennoch in einer Vorbildrolle für Frauen im Fußball-Management? Als einzige Frau in den ersten vier Ligen Deutschlands, die alleinige Geschäftsführerin eines Vereins ist, weiß ich, wie herausfordernd, aber auch wie inspirierend es sein kann, sich in einer männerdominierten Branche zu behaupten. Mir ist es ein echtes Anliegen, anderen Frauen Mut zu machen und zu zeigen: Alles ist möglich, wenn man an sich glaubt. Mein Lebensmotto? Impossible is nothing! Ich möchte meine Geschichte nutzen, um gerade jungen Frauen zu ermutigen: Geht euren Weg, auch wenn er manchmal unmöglich scheint. Macht einfach, bleibt euch selbst treu und zeigt der Welt, was in euch steckt. "Ich sehe mich als Bindeglied zwischen beiden Welten" Worin genau besteht Ihr Aufgabengebiet als Geschäftsführerin? Und: In welchem Verhältnis steht dabei der wirtschaftliche zum sportlichen Aufgabenbereich? Ich muss gestehen, mein Aufgabengebiet ist nicht das einer klassischen Geschäftsführung. Es ist Vielseitigkeit gefragt, denn ich mache tatsächlich so ziemlich alles: von Social Media über Sponsoring und Finanzen bis hin zu Themen wie Kaderplanung gemeinsam mit dem Trainerteam, Spieltagsorganisation oder Personalfragen. Das gehört alles dazu. Auch der Kauf von Seife für die Toiletten des Stadions kommt mal hinzu. Natürlich liegt der Schwerpunkt auf dem wirtschaftlichen Bereich, aber im Fußball kann man das Sportliche nie völlig davon trennen. Das eine funktioniert nur mit dem anderen. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen beiden Welten - mit dem Ziel, den Verein als Ganzes weiterzuentwickeln.

Einst schnürte sie die Fußballstiefel in der ersten spanischen Liga, bis sie aufgrund einer Hüftverletzung ihre Karriere beenden musste. In diesem Jahr lief sie nochmal bei einem Benefizspiel im Trikot des FC Bayern auf. – Foto: Michael Ott