Der VfL Grafenwald (in Grün-Weiß) wird ab Sommer von einer Frau trainiert. – Foto: David Zimmer

Vorbild Ingolstadt: Bottroper A-Ligist macht Frau zur Cheftrainerin Eine überraschende Trainerentscheidung in der Gelsenkirchener Kreisliga. Verlinkte Inhalte KL A Gelsenkirchen VfL Grafenw. Soumiya Bouhadi

Imke Wübbenhorst hatte es 2018 bei Oberligist BV Cloppenburg vorgemacht, seit 2024 steht Sabrina Wittmann beim FC Ingolstadt in Liga 3 an der Seitenlinie – während männliche Cheftrainer im Frauenfußball von Beginn an mit einem Schulterzucken wahrgenommen werden, sind weibliche Trainerinnen im Männerfußball immer noch sehr selten.

Der Gelsenkirchener A-Ligist VfL Grafenwald sorgt in Westfalen nun für ein Novum: Mit Soumiya Bouhadi wird zur Saison 2025/26 eine Frau an der Seitenlinie der Bottroper stehen und das Erbe von Sebastian Stempel (zu Fortuna Bottrop) antreten. Die 34-jährige Mülheimerin ist in Besitz der UEFA-B-Lizenz und arbeitete zuletzt beim Niederrhein-Landesligisten BW Mintard als Assistentin des damaligen Cheftrainers und Ex-Nationalspielers David Odonkor, davor beim VfB Speldorf und Mülheimer FC. "Soumiya bringt reichlich Erfahrung mit. Als deutsche Jugendmeisterin und als Spielerin in der Niederrhein-Auswahl unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiß sie aus erster Hand, was es heißt, auf höchstem Niveau zu arbeiten", schreibt der VfL Grafenwald über die neue Trainerin, die zu aktiven Zeiten unter anderem für die SGS Essen und den MSV Duisburg II gespielt hat. "Mit ihrer Expertise in Taktikschulung, Videoanalyse und Team-Entwicklung passt sie ideal zu unserem Weg."

Bouhadi selbst sagt: "In erster Linie möchte ich mich beim VfL Grafenwald bedanken und betonen, wie offen, herzlich und wertschätzend man mir gegenübergetreten ist! Dieser Verein, der sowohl menschlich als auch von der Struktur sehr vieles mitbringt und bei dem der Zusammenhalt ein großer Faktor ist, passt zu mir. Voller Motivation und Zuversicht nehme ich diese Herausforderung an, das sportliche Potenzial abzurufen und weiterzuentwickeln. Es ist für mich nicht nur ein Wunsch, sondern auch der perfekte nächste Step. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt VfL Grafenwald!" Bouhadi: "Das Geschlecht ist egal"