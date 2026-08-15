Vorberichte Eröffnungsderbys beim SV Bayerdilling



Vorbericht 1. Spieltag – SVB vs. FC Staudheim / SVB II vs. TSV Burgheim

Bereits am Samstag den 15. August starten unsere Jungs in die neue Runde. Gleich am ersten Spieltag stehen zwei tolle Derbys auf dem Programm. Um 13 Uhr muss die Zweite gegen den TSV Burgheim II ran, um 15 Uhr steigt dann die Partie der Ersten gegen den FC Staudheim.

Die Zweite hat insgesamt 3 Testspiele absolviert und eine ausgeglichene Bilanz erreicht. Einem 1:0 Sieg gegen Wörnitzstein und einem 1:1 Remis gegen Mertingen steht eine 0:7 Niederlage gegen Bissingen gegenüber. Die von Elias Lohner und Peter Aschenmeier betreute Mannschaft wird sich bei hochsommerlichen Temperaturen gegen den TSV Burgheim II voll reinwerfen, um erfolgreich in die Saison zu starten. Auch in der letzten Saison standen sich beide Teams in der B-Klasse ND gegenüber und es war jedes Mal sehr eng. Während Burgheim II in der Hinrunde sein Heimspiel mit 1:0 gewann, hatte in der Rückrunde der SVB II mit 1:0 durch einen Freistoßknaller von Christian Buchhart die Nase vorne. Es deutet viel darauf hin, dass es wieder eine enge Kiste werden könnte…

Die Erste hat zuletzt beim 0:2 im Pokal gegen Meitingen nochmal einen harten Prüfstein gehabt. Man absolvierte eine ordentliche Partie, doch war Meitingen als ambitionierter Bezirksligist einfach robuster und abgeklärter und erspielte sich so einen verdienten Sieg und den Einzug in die nächste Runde. Die Mannschaft von Christian Langhammer und Johannes Mayr hat eine fleißige Vorbereitung absolviert. Etliche Testspiele wurden zum Einspielen genutzt, es formt sich eine Mannschaft und nun kommt zum Auftakt der FC Staudheim an die Sportplatzstraße. Schon in der letztjährigen Premierensaison in der Kreisklasse ND standen sich beide Teams gegenüber und der SVB hatte mit 3:0 daheim bzw. 1:2 in Staudheim knapp die Nase vorne. Doch Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen Geschichten, und der FCS wird alles daran setzen, diese Serie zu durchbrechen. Derbysiege sind bekanntlich die schönsten… Durch die gemeinsame Arbeit im Jugendbereich gibt es viele Bekanntschaften und beide Teams dürfen sich daher wieder auf eine stattliche Zuschauerkulisse freuen. Bei vorausgesagten heißen Temperaturen wird auch die Kondition und Einstellung eine große Rolle spielen. Es ist angerichtet… Auf ein faires und tolles Derby!!!