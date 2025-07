Vorbericht zur 1. Runde im Kreispokal: TV Grundhof – TSB Flensburg

Am 18. Juli steigt im Kreispokal das Duell zwischen dem TV Grundhof und dem TSB Flensburg. Während die Gastgeber als Außenseiter ins Rennen gehen, wollen die Flensburger ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Ein spannendes Spiel mit Pokal-Atmosphäre ist garantiert!

Am Freitag, den 18. Juli 2025, trifft der TV Grundhof in der 1. Runde des Kreispokals Schleswig-Flensburg auf den TSB Flensburg. Anstoß ist um 19:30 Uhr auf dem Sportplatz in Grundhof.

Ausgangslage: