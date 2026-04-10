Vorbericht zum Südbadenderby unter Flutlicht

„Die 3:2 Niederlage war am Ostermontag im Training sehr präsent, denn es war vermutlich auch mit unsere schlechteste Saisonleistung. Es war eigentlich unser Plan, dass die Jungs mit einem Punktgewinn den Tag freibekommen, so hatten wir aber einiges zu besprechen“, sagte Trainer Fabian Himmel.

Ein Zähler in Backnang war das erklärte Mindestziel des SV Oberachern – am Ende aber lagen drei faule Eier im Nest.

Jetzt gastiert das abgeschlagene Schlusslicht Denzlingen im Waldseestadion und da erwarten wohl alle einen Dreier des SVO. Doch dabei ist Vorsicht geboten, denn die Gäste, die am kommenden Dienstag beim Ligarivalen FC 08 Villingen um den Einzug ins lukrative südbadische Pokalfinale kämpfen, holten 12 ihrer 16 Zähler auf fremdem Terrain.

Die Elf von Marco Dufner, der zur kommenden Saison von Julian Sutter als Chefcoach abgelöst wird, ist dabei für die Achertäler alles andere als eine Unbekannte, schließlich stand man sich in den letzten Jahren sowohl in der Verbands- bzw. Oberliga, in Testspielen oder 2023 beim SBFV-Supercup insgesamt 17-mal gegenüber.

Im Hinspiel kam der SVO im Denzlinger Einbollenstadion zu einem knappen 2:1 Sieg, der aber erst in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Defensivakteur Demarveay Sheron sichergestellt werden konnte.

Von einem Favoritenstatus will Fabian Himmel überhaupt nichts wissen. „Die hohen Erwartungen von außen sind bei allem Respekt zweitrangig. Wir müssen erstmal auf uns schauen, dass wir eine Basis in Sachen Leidenschaft, Herz und Intensität auf den Platz bekommen. Ohne diese Eckpfeiler funktioniert in Oberachern wenig bis gar nichts. Das Spiel in Backnang war der beste Beleg dafür“, betont der SVO-Coach. „Wir haben jetzt noch acht Spiele und es ist eine Charakterfrage, wie wir jedes einzelne Spiel als Mannschaft angehen“, so Himmel weiter.

Auf die drei Langzeitverletzten Marvin Ludwig, Eser Gümüs (beide Kreuzbandriss) und Silas Meier (Bänderriss in der Schulter) muss er weiterhin verzichten. Auch seine Nummer zwei im Tor, Kai-Robin Knöller (Sprunggelenk), steht am Freitagabend ebenso nicht zur Verfügung wie sein angeschlagener Kapitän Nico Huber. Noch offen ist der Einsatz von Mus Gjuraj (Sprunggelenk).

RM