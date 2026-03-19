Vorbericht zum SC Freiburg II

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Der SC Freiburg II nimmt als Tabellen-13. den ersten sicheren Nichtabstiegsrang in der Regionalliga ein und könnte mit einem Auswärtssieg am Samstag, 14 Uhr, nach Punkten zum kommenden Gegner SG Barockstadt Fulda-Lehnerz aufschließen.

Beim 2:1-Erfolg gegen Fulda in der Hinrunde spielte die U23 lange in Unterzahl. „Es war ein sehr emotionales Spiel“, sagt SC-Trainer Bernhard Weis, für den es am Samstag wichtig sein wird, „wie wir die zweiten Bälle verteidigen“. Fulda spiele sehr schnell vertikal und verfüge über eine gute Physis. Verletzt fehlen dem SC II Bismark Adomah (muskuläre Probleme), Bilal Mohammed (Muskelfaserriss), Leon Catak (Schulterprellung), Kevin Founes (Schulerverletzung), und Marc Hornschuh (Knieverletzung).