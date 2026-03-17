Vorbericht zum Nachholspiel des 20. Spieltags

Jetzt warten hintereinander gleich zwei schwere Heimaufgaben auf die Achertäler. Bevor es am Samstag zum Duell mit dem CfR Pforzheim kommt, gastiert am Mittwochabend der Aufsteiger TSV Singen zum Nachholspiel im Waldseestadion

Wirft man einen Blick auf die Rückrunden-Tabelle, dann mag man seinen Augen fast nicht trauen. Mit vier Siegen aus den bisherigen fünf Partien in Serie zwei rangiert der SV Oberachern (39 Punkte/Rang 6) aktuell ganz oben auf dem Tableau – noch vor den beiden klaren Aufstiegsfavoriten Aalen und Mannheim.

Der erst 1981 gegründete Verein vom Hohentwiel ist seit 2018 in stetiger Aufwärtsbewegung von der Kreisliga bis ins baden-württembergische Fußball-Oberhaus.

Am 8. Spieltag war man noch Träger der roten Laterne, dann aber zeigte die Kurve steil nach oben. Mit 29 Punkten liegt das Team aktuell auf einem starken neunten Rang. Mit ein Verdienst von Goalgetter Abdoulie Mboob , der bereits elfmal ins gegnerische Gehäuse getroffen hat und von Coach Ali Günes, Ex-Profi beim SC Freiburg. In der Winterpause hat sich beim TSV aber einiges getan, denn Mboob wechselte zu den Stuttgarter Kickers und der Trainerstuhl wurde nach internen Querelen einmal mehr neu besetzt.

Ginge es nur nach der reinen Statistik der bisherigen fünf Auseinandersetzungen zwischen beiden Teams (4 x SBFV-Pokal/ 1x Oberliga), dann spricht eigentlich alles für den SVO, der stets als Sieger den Platz verlassen konnte.

Dabei waren alle Duelle an Spannung kaum zu überbieten. Viele können sich noch an das Pokaldrama vor einem Jahr erinnern, als der SVO in einer an Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Partie in zweifacher Unterzahl in buchstäblich letzter Sekunde der Verlängerung mit einem 3:2 in die nächste Pokalrunde einziehen durfte. Auch das Oberliga-Hinspiel in Singen konnte der SVO erst durch ein Tor von Robin Mörmann in Minute 87 mit 1:0 für sich entscheiden.

Fabian Himmel verrät großen Respekt vor dem TSV: „Diese Truppe hat eine enorme Erfahrung und Qualität im Kader. Wenn du als Aufsteiger mehrere hundert Oberligaspiele mitbringst, dann ist eigentlich schon alles gesagt. Dazu zeigt das Alter der üblichen Startelf, dass wir es mit einer sehr reifen, abgezockten Truppe zu tun haben“. Oberacherns ehrgeiziger Übungsleiter weiß ganz genau, auf was es am Mittwochabend in erster Linie ankommen wird: „Wir brauchen totale Einsatzbereitschaft in den Knochen, aber im gleichen Atemzug auch einen klaren Fokus in der Birne. Wir müssen da alle Antennen komplett ausfahren. Nach unseren nicht unbedingt zu erwartenden Erfolgen gegen Villingen und in Neckarsulm ist die Brust bei meinen Jungs schon verdammt breit. Da haben sie echt einen rausgezimmert. Wenn sie das jetzt mit dem Knacken der 40-Punkte-Marke krönen könnten, wäre das der echte Wahnsinn“.

Noch offen ist der Einsatz von Kapitän Nico Huber (Adduktorenprobleme). Ansonsten steht Himmel der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung.

RM