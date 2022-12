Vorbericht zum Hallenmasters des SV Illschwang

Illschwang/Sulzbach-Rosenberg.(no) Drei Jahre lang mussten die Fußballfans auf dieses Spektakel verzichten. Vom 13. bis 15. Januar 2023 ist die Krötenseesporthalle in Sulzbach-Rosenberg wieder Austragungsort von Hallenfußballturnieren auf Kunstrasen und Rundumbande. Mittlerweile ist es das 13.Mal, dass der SV Illschwang dieses Event organisiert und durchführt. 2020 hatte der SVI Glück, dass das Hallermasters noch im Februar vor Beginn der Corona Pandemie durchgeführt werden konnte. Seitdem war es für das Hallenmasters Team eine Zeit des Hoffens und Bangens, eine Zeit der Ungewissheit, ob und wie es mit der Veranstaltung weitergehen soll. Entweder gab es klare Verbote durch amtliche Vorgaben zu beachten oder dem SV Illschwang war das Risiko zu groß, die Turniere in einer vollen Halle durchzuführen. Nachdem im Laufe des Jahres 2022 immer mehr Verbote, im Hinblick auf Corona gelockert wurden, entschlossen sich die Verantwortlichen im Spätsommer für 2023 wieder ein Masters zu planen. Gespräche mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg, hinsichtlich des Termins ergaben, dass die Krötensee Sporthalle vom 13. bis 15.Januar dafür genutzt werden kann.

Dies ist etwa drei Wochen früher als bei den bisherigen 12 Hallenmasters. Die Zeit von der Terminfestlegung bis zur Austragung war knapp. Doch das Vorbereitungsteam leistete in den vergangenen Wochen sehr gute Arbeit. Dies wurde deutlich, als im Rathaus in Sulzbach-Rosenberg das Plakat vorgestellt wurde. Auf Grund der kurzen Planungsphase, war es nicht mehr möglich die All Stars des 1.FC Nürnberg, ein Dauergast bei den letzten Events, zum Mitmachen bei den Alten Herren zu gewinnen, da sie bereits für eine Veranstaltung in Regensburg zugesagt hatten. Dies führte zu einem generellen Umdenken der Planer. Man entschloss sich, bei allen Turnieren auf den regionalen Bezug zu setzen. So kommt das Teilnehmerfeld weitgehend aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Auch aus dem Landkreis Neumarkt sind einige Mannschaften dabei.

Der zeitliche Ablauf des Hallenmasters bleibt im Wesentlichen zu den früheren Jahren unverändert. Den Auftakt machen am Freitagabend ab 18.30 Uhr, die Alten Herren. Weiter geht es am Samstag ab 8 Uhr mit der D-Jugend. Neu mit dabei sind ab 13.30 Uhr die kleinsten Fußballer im G-Jugendbereich. Sie rücken an die Stelle der B-Juniorinnen, weil der SVI gegenwärtig keine Mädchenmannschaft in diesem Altersbereich im Spielbetrieb hat. Hoch her gehen dürfte es wieder am Samstag ab 19 Uhr, wenn die 1.Mannschaften, in zahlreichen Lokalderbys ihren Turniersieger ermitteln. Schließlich finden am Sonntag ab 8 Uhr die Turniere der E-Jugend und ab 13.30 Uhr zum Abschluss der F-Jugend statt. Der Eintritt ist frei.