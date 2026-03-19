Vorbericht zum FC Denzlingen

Symbolbild – Foto: Heike Storz

Nachdem der FC Denzlingen für seine bisherigen zwei Heimspiele 2026 in der Oberliga witterungs- und platzbedingt nach Emmendingen ausweichen musste, kehrt der Aufsteiger zum südbadischen Derby am Samstag, 14 Uhr, gegen den FC 08 Villingen ins heimische Einbollenstadion zurück.

Obwohl der Tabellenletzte beim 0:3 in Reutlingen seine dritte Niederlage in Folge kassierte, sei die Stimmung im Team weiter positiv, macht FCD-Trainer Marco Dufner deutlich: „Die Jungs arbeiten im Training akribisch.“ In der Hinrunde endete die Partie gegen den aktuellen Tabellensiebten in Villingen 3:3. Fehlen werden den Denzlingern am Samstag Matthis Eggert (Schulter-OP), Martin Butov (private Gründe) und Torhüter Dustin Jund, für den die Saison aus Verletzungsgründen gelaufen ist.