Vorbericht zum Bahlinger SC

Symbolbild – Foto: Claus G. Stoll

„Wir haben die Messlatte so hochgelegt, dass wir das Gefühl haben, für jede Mannschaft unangenehm zu werden“, sagt der neue Bahlinger Trainer Marco Schneider. Ein paar Fragezeichen gebe es noch hinter dem Einsatz des einen oder anderen Spielers, konkreter wollte Schneider nicht werden. Hasan Pepic steht nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung. „Er hat zuletzt überdurchschnittlich gut trainiert, ist sehr engagiert“, sagt Schneider. Der FSV Frankfurt benötigt am Bornheimer Hang einen Heimsieg, um im Titelrennen weiter mitzumischen. Aktuell hat der Ex-Zweitligist als Dritter elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Freiberg. „Frankfurt stellt eine homogene, kompakte Mannschaft, die offensiv stark besetzt ist und sehr schnell umschalten kann“, so Schneider.