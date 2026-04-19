Vorbericht zum Acherner-Derby im Waldseestadion

Während die Gäste mit 24 Punkten und Rang 12 in der Tabelle jenseits von Gut und Böse stehen und befreit aufspielen können, will der Tabellenzweite SVO (49) mit einem weiteren Heimsieg dem punktgleichen Tabellenführer FSV Kappelrodeck-Waldulm auf den Fersen bleiben.

Zum Abschluss der Acherner Derby-Wochen mit dem torreichen Remis gegen den FV Gamshurst und dem 3:0 beim SV Mösbach empfängt die zweite Mannschaft des SV Oberachern am Sonntag den Hauptstadt-Verein VfR Achern.

„Wir freuen uns sehr auf das Stadtderby und hoffen auf einen ähnlich großen Zuschauerzuspruch wie im Hinspiel. Sportlich ist die Ausgangslage klar - wir müssen gewinnen und brauchen die Punkte, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben, betont Hannes Maier, der großen Respekt vor dem Traditionsclub verrät: „Achern hat sehr gute Einzelspieler und kann an einem guten Tag jeden schlagen. Diese Erfahrungen haben in dieser Saison schon einige Spitzenmannschaften gemacht. Daher gilt es, bei uns zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren, unser bestes Spiel auf den Platz zu bekommen“, so der SVO-Coach weiter.

Im Hinspiel im Hornisgrindestadion konnte seine junge Elf nach einer engen Partie knapp mit 2:1 die Oberhand behalten.

Hinter dem Einsatz seines "Schlüsselspielers" Joshua Seibert (24 Saisontore) steht aus familiären Gründen (Konfirmation) noch ein Fragezeichen, ansonsten stehen ihm bis auf die beiden Langzeitverletzten Janick Schmidt (Schulter) und Nick Schabert (Knie) alle Akteure aus Kader 2 zur Verfügung.

RM